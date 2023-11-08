Подмосковье вышло в финал чемпионата России по следж-хоккею

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковный «Феникс» вышел в финальную часть чемпионата России по следж-хоккею. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
второй круг турнира проходил с 31 октября по 6 ноября в Ханты-Мансийске.
Спортсмены из Московской области соревновались с командами «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа, «АКМ-следж» из Тульской области и «Удмуртия» из Республики Удмуртия.
По итогам шести матчей, подмосковные спортсмены вышли в финал чемпионата страны с третьего места в группе, в заключительных играх они сразятся с СХК«Югра».
Кроме этого, финальный круг чемпионата России пройдет в Ханты-Мансийске с 18 по 28 марта 2024 года.
Стоит отметить, что «Феникс» является семикратным чемпионом России, многократным победителем всероссийских и международных соревнований.
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Спортсмены из Московской области соревновались с командами «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа, «АКМ-следж» из Тульской области и «Удмуртия» из Республики Удмуртия.
Кроме этого, финальный круг чемпионата России пройдет в Ханты-Мансийске с 18 по 28 марта 2024 года.
Стоит отметить, что «Феникс» является семикратным чемпионом России, многократным победителем всероссийских и международных соревнований.
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Мира Полтева