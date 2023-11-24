Подмосковье завоевало 31 медаль на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные спортсмены завоевали 31 медаль на всероссийских соревнованиях по бадминтону. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Московская область приняла участие во всероссийских юниорских и юношеских соревнованиях по бадминтону «Встающие на крыло». Турнир прошел с 15 по 20 ноября в городе Орел в категориях до 13, 15, 17 и до 19 лет.
В общей сложности на соревнованиях приняли участие 325 спортсменов из 22 регионов России.
По итогам сыгранных матчей команда Подмосковья завоевала 31 медаль. В возрастной категории до 11 лет подмосковные спортсмены выиграли четыре золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Две бронзовые медали получили также в категории до 13 лет.
Кроме этого, спортсмены до 15 лет получили одну золотую и серебряную, а также пять бронзовых наград. Шесть золотых, два серебряных и шесть бронзовых призеров выиграло в категории до 17 лпт
Стоит отметить, что в старшей категории спортсмены завоевали одно золото, два серебра и две бронзы.
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В общей сложности на соревнованиях приняли участие 325 спортсменов из 22 регионов России.
Кроме этого, спортсмены до 15 лет получили одну золотую и серебряную, а также пять бронзовых наград. Шесть золотых, два серебряных и шесть бронзовых призеров выиграло в категории до 17 лпт
Стоит отметить, что в старшей категории спортсмены завоевали одно золото, два серебра и две бронзы.
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Мира Полтева