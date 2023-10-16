Подмосковная команда Khimki Power выиграла Кубок Ассоциации студенческого баскетбола

Фото: Минспорт МО
Команда по баскетболу 3х3 Khimki Power завоевала международный Кубок Ассоциации студенческого баскетбола. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
А в финальной встрече представители Подмосковья в упорной борьбе взяли верх над белорусским клубом BeST. В основное время победителя выявить не удалось. По итогам овертайма победа со счётом 22:20 досталась Khimki Power. Решающий бросок со штрафной исполнил Владимир Соловьёв, который был признан самым ценным игроком турнира.
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Лора Луганская