Подмосковная команда «Мастер-Сатурн» стала вице-чемпионом дебютной Юношеской футбольной лиги

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Спортсменки из Московской области победили соперниц из Санкт-Петербурга команды «Лидер» со счётом 5:1, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Футболистка подмосковной команды Ульяна Дроздович удостоилась звания лучшего защитника всего чемпионата.
«Мастер-Сатурн» в рамках турнира провёл 20 игр, в 16 из которых одержал победу, при этом поразив ворота соперника 65 раз.
Матчи Юношеской футбольной лиги среди девочек проходят в период с 4 июня по 30 сентября. В турнире принимали участие 40 команд из разных регионов страны.
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