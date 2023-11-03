Подмосковная команда примет участие в соревнованиях по хоккею

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные хоккеистки примут участие в соревнованиях «Золотая шайба 3х3». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Команда «Капитан» городского округа Ступино участвует во Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3» среди девочек. Турнир такого формата проводится впервые в России.
Соревнования пройдут в трех возрастных категориях 2006-2008 г.р., 2009-2010 г.р. и 2012-2013 г.р Всего примут участие 20 команд и свыше 200 юных хоккеисток со всей страны.
Стоит отметить, что первые матчи пройдет 3 ноября. Также ознакомиться с подробным расписанием игр можно на официальном сайте Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба».
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Соревнования пройдут в трех возрастных категориях 2006-2008 г.р., 2009-2010 г.р. и 2012-2013 г.р Всего примут участие 20 команд и свыше 200 юных хоккеисток со всей страны.
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Мира Полтева