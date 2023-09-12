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Подмосковная сборная заняла третье место на соревнованиях по эстафетному бегу

12 сентября 2023, 16:34
Фото: Минспорт МО

Фото: Минспорт МО

Подмосковные спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых наград на чемпионате и первенстве России по эстафетному бегу. В общекомандном зачёте сборная региона заняла третье место, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Золотые награды представители Подмосковья выиграли в «шведских» эстафетах среди девушек до 18 лет и юниоров до 20 лет, в эстафете 4х100 м с барьерами среди девушек и 4х200 м среди юношей. Также медаль высшей пробы в копилку региона положил смешанный подмосковный квартет юниоров и юниорок до 20 лет.

Таким образом, сборная Московской области завоевала третье общекомандное место, уступив сборным Санкт-Петербурга и Курской области. Подмосковной команде не хватило всего трёх баллов до второго результата.


Чемпионат и первенство России среди юниоров и юниорок, юношей и девушек по эстафетному бегу прошли в Сочи. В соревнованиях участвовали представители более 30 регионов.

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#минспорт мо
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#московская область
#подмосковье
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Подмосковная биатлонистка Гореева взяла две награды Кубка Содружества
12 сентября 2023, 16:22

Фото: Минспорт МО

Подмосковная биатлонистка Анастасия Гореева завоевала золотую и серебряную медали Кубка Содружества. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Обладательница Кубка России, многократная победительница первенств мира и Европы среди юниоров уверенно финишировала первой в масстарте на 12,5 км. Коме того, Гореева стала второй в гонке преследования на 10 км. 
 
Кубок Содружества по биатлону проходил в Сочи.

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В Кремле оценили возможность участия россиян в Олимпийских играх-2024
Песков: россиянам надо ехать на ОИ-2024 как индивидуальным атлетам
11 сентября 2023, 17:06

Фото: iStock/BalkansCat

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россиянам надо ехать в Париж как индивидуальным атлетам. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению пресс-секретаря президента РФ, российской сборной необходимо сохранить очень высокий уровень в спорте. Песков отметил, что поддержание уровня без международных стартов невозможно. 

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии российской сборной в соревнованиях до сих пор не решен.

Ранее семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала об отношении спортсменов к отстранению от международных турниров. По словам Ромашиной, сейчас заметно падение боевого духа спортсменов. Она также подчеркнула, что все спортсмены продолжают тренировки и верить в лучшее.

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#спортсмены
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Хоккеист Коньков допустил преимущество «Металлурга» в матче с «Салаватом»
11 сентября 2023, 16:26

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Хоккеист, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказал предположение о том, что в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Металлург» преимущество будет на стороне последнего.
«Мне импонирует то, как играет «Металлург». У команды хорошая динамика, она играет очень быстро и вязко. За тот период времени, что Андрей Разин возглавляет магнитогорцев, они показывают интересный хоккей. Но главное – это результат. Всем соперникам, с которыми встречается «Металлург», приходится очень тяжело. Команда организовывает хорошее давление и отлично использует свои моменты. «Магнитка» будет иметь преимущество в матче с «Салаватом», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Коньков.

Он добавил, что в то время, как уфимцы продолжают искать свою игру, «Металлург» в этом смысле является более стабильным.

Матча регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Металлург» состоится сегодня в Уфе в 17:00 по московскому времени.

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#спорт
#хоккей
#кхл
#уфа
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Хоккеист Щитов поддержал поднятие стяга Амирова под своды «Уфа-Арены»
11 сентября 2023, 16:16

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский хоккеист Никита Щитов поддержал решение руководства «Салавата Юлаева» о поднятии именного стяга Родиона Амирова под своды «Уфа-Арены».
Церемония поднятия стяга состоится сегодня в Уфе перед началом матча «Салават Юлаев» – «Металлург».

«Я поставил на победу «Салавата Юлаева» в овертайме. У Магнитогорска пятая игра подряд, в то время как у уфимцев было время отдохнуть. Физика выйдет на первый план в этом матче. В основное время будет равная игра. Но в овертайме сил больше останется у уфимцев. Сегодня под своды «Уфа-Арены» поднимут именной стяг Родиона Амирова? Я думаю, это хорошо, что его так хорошо помнят и настолько прекрасно к нему относятся. Я только за такие действия», — сказал в беседе с «РБ Спорт» Щитов.

Ранее форвард Родион Амиров скончался 14 августа от рака мозга. Ему был 21 год.

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#спорт
#игра
#хоккей
#уфа
#спортсмены
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Люберецкий тяжелоатлет-экстремал Агаджанян установил новый рекорд
11 сентября 2023, 12:35

Фото: Минспорт МО

Люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк впервые в истории спорта установил рекорд по буксировке транспорта на возвышенность с одновременным надуванием грелок. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На Курортном бульваре Кисловодска в День города атлет международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» отбуксировал автомобиль весом более 2 тонн на возвышенность под углом более 1,5 градуса на расстояние 44,4 м. Одновременно он надул до разрыва при буксировке на горку четыре медицинские грелки за 2 минуты 17 секунд.
 
Рекорд России по буксировке на возвышенность в городе-курорте Кисловодск признала Международная федерация World Strongman. Фиксировало его международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира».
 
Агаджанян является рекордсменом мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам. 

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Волейболистки из «Заречья-Одинцова» вышли в 1/16 финала Кубка России

Даниил Медведев не смог повторить свой главный успех и выиграть US Open 2023

Тренерский штаб назвал состав сборной России на матч с Катаром

 

 
#минспорт мо
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#московская область
#рекорд
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Волейболистки из «Заречья-Одинцова» вышли в 1/16 финала Кубка России
11 сентября 2023, 12:30

Фото: Минспорт МО

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» с победы стартовал на предварительном этапе Кубка России. Девушки из Одинцова одержали три победы в трёх матчах, что позволило коллективу выйти в 1/16 финала. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Первые две игры этапа «Заречье» дважды прошло со счетом 3:0. Сначала команда выиграла у «Тюмени», затем — у клуба «Атом-Курск». В третьем, заключительном матче предварительного этапа подмосковные волейболистки победили клуб «Динамо-Анапа» со счетом 3:1.
«Девчонки играли три дня подряд, но особой усталости болельщикам не было видно. В последней игре они выложились и красиво победили сильного соперника. Мы отлично прошли предварительный этап, без поражений», – сказал депутат Госдумы Сергей Колунов.
ВК «Заречье-Одинцово» набрал девять очков и занял первое место в группе «С». Игры возобновятся в конце этой недели. 

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#сергей колунов
#минспорт мо
#одинцово
#волейбол
#кубок россии
#подмосковье
#московская область
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Олимпийская чемпионка рассказала о падении боевого духа спортсменов
Олимпийская чемпионка Ромашина заявила о падении боевого духа спортсменов
11 сентября 2023, 11:35

Фото: iStock/PeopleImages

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала об отношении спортсменов к отстранению от международных турниров. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Ромашиной, сейчас заметно падение боевого духа спортсменов. Она также подчеркнула, что все спортсмены продолжают тренировки и верить в лучшее.

Напомним, в конце февраля прошлого года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации МОК. 

Ранее Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport, CAS) лишил российскую тяжелоатлетку Татьяну Каширину всех титулов, которые она завоевала с 2013 по 2017 год. В частности, Каширина лишилась трех титулов чемпионки мира, трех титулов чемпионки Европы и некоторых других крупных побед на различных международных турнирах.

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#тренировки
#мок
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Даниил Медведев не смог повторить свой главный успех и выиграть US Open — 2023
11 сентября 2023, 03:17

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Третья ракетка мира, российский теннисист так и не сумел повторить свой успех 2021 года и проиграл второй ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США-2023.
Решающий матч турнира в США завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.



Новак Джокович после победы на Медведевым стал 24-кратным победителем турниров Большого шлема — больше, чем какой-иной теннисист в истории. Джокович выиграл третий «Большой шлем» в этом сезоне. Это уже четвертый такой год в его карьере – еще он брал 3 ТБШ в 2011-м, 2015-м и 2021-м.

Также он вернется на первую строчку мирового рейтинга, на вершине которого он пробыл в общей сложности уже 389 недель, что также составляет исторический рекорд как для мужского, так и для женского тура.

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#сша
#теннис
#медведи
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Тренер немецкой футбольной сборной уволен после разгромного поражения от Японии
10 сентября 2023, 20:18

Фото: РИА Новости: Григорий Сысоев

Немецкий футбольный союз (Deutsche Fußball-Bund e, DFB) отправил в отставку главного тренера сборной команды Германии Ханса-Дитера Флика после поражения от сборной Японии в товарищеском матче со счетом 1:4. Сообщение об этом появилось на официальном сайте организации.
Вместе с 58-летним Фликом главную команду Германии покинули его ассистенты Маркус Цорг и Данни Роль. Флик стал главным тренером немецкой сборной в 2021 году. Под его руководством команда провела 25 матчей, в которых одержала 12 побед, семь раз сыграла вничью и в шести встречах проиграла. Стоит отметить, что в пяти последних встречах немцы четыре раза проиграли и только одну игру сумели свести к ничьей.

Последней капле для DFB стало поражение команды Флика от японцев на своем поле со счетом 1:4. Стоит напомнить, что на последнем чемпионате мира в Катаре сборная Японии также обыграла немцев. Тогда матч закончился со счетом 2:1 в пользу Японии и это поражение во многом не позволило сборной Германии выйти в плей-офф из группы. Тогда Флика оставили, хотя такой результат для топ-сборной был несомненным провалом.

Известно, что к ближайшему товарищескому матчу с командой Франции немецкую сборную будут готовить Руди Фёллер, Ханнес Вольф и Сандро Вагнер. Имя нового главного тренера сборной Германии будет объявлено позднее.

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