Подмосковная сборная заняла третье место на соревнованиях по эстафетному бегу

Фото: Минспорт МО
Подмосковные спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых наград на чемпионате и первенстве России по эстафетному бегу. В общекомандном зачёте сборная региона заняла третье место, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Золотые награды представители Подмосковья выиграли в «шведских» эстафетах среди девушек до 18 лет и юниоров до 20 лет, в эстафете 4х100 м с барьерами среди девушек и 4х200 м среди юношей. Также медаль высшей пробы в копилку региона положил смешанный подмосковный квартет юниоров и юниорок до 20 лет.
Таким образом, сборная Московской области завоевала третье общекомандное место, уступив сборным Санкт-Петербурга и Курской области. Подмосковной команде не хватило всего трёх баллов до второго результата.
Чемпионат и первенство России среди юниоров и юниорок, юношей и девушек по эстафетному бегу прошли в Сочи. В соревнованиях участвовали представители более 30 регионов.
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Таким образом, сборная Московской области завоевала третье общекомандное место, уступив сборным Санкт-Петербурга и Курской области. Подмосковной команде не хватило всего трёх баллов до второго результата.
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Лора Луганская