Подмосковная спортсменка Куценко выиграла чемпионат России по кикбоксингу

Фото: Минспорт МО
Юлия Куценко из Подмосковья завоевала золотую медаль чемпионата России по кикбоксингу. В финальном поединке в дисциплине «лоу-кик» она одолела москвичку Анталию Элехайзер, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Куценко – обладательница Кубка мира, многократная чемпионка России и профессиональный боец. Выступает в составе сборной Подмосковья в весовой категории до 65 кг.
Спортсменка представляет городской округ Истра и региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.
Чемпионат России по кикбоксингу проходит с 27 ноября по 2 декабря в Перми на площадке спорткомплекса им. Сухарева. В турнире участвуют более 600 спортсменов. Награды разыгрывают в таких дисциплинах, как «К1», «лоу-кик», «фулл-контакт», «лайт контакт», «поинтфайтинг». Представлены также сольные композиции.
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Лора Луганская