Подмосковная спортсменка Куценко выиграла чемпионат России по кикбоксингу

Подмосковье признали самым спортивным регионом России. Это стало известно во время церемонии награждения победителей Национальной спортивной премии, которая прошла в Государственном Кремлёвском дворце Московская область впервые победила в номинации «Регион России» (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации».