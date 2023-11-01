Подмосковная спортсменка стала призером Кубка России по велоспорту

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Наталья Абасова из Московской области с представительницами Тулы стали золотыми призерами в дисциплине «командная гонка преследования 3 км».Девушки обошли команды соперников из Москвы и Тулы.
Также в дисциплине «индивидуальная гонка преследования на 2 км» подмосковная спортсменка выиграла «серебро».
Стоит отметить, что соревнования Кубока России по велоспорту на треке прошли с 27 по 29 октября.
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