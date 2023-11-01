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Подмосковная спортсменка стала призером Кубка России по велоспорту

01 ноября 2023, 11:33
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсменка из Подмосковья завоевала две медали на Кубке России по велоспорту на треке. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Наталья Абасова из Московской области с представительницами Тулы стали золотыми призерами в дисциплине «командная гонка преследования 3 км».Девушки обошли команды соперников из Москвы и Тулы.

Также в дисциплине «индивидуальная гонка преследования на 2 км» подмосковная спортсменка выиграла «серебро».


Стоит отметить, что соревнования Кубока России по велоспорту на треке прошли с 27 по 29 октября.


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Игроки украинского футзального клуба «Хит» отказались жать руку россиянину
01 ноября 2023, 12:14

Фото: istockphoto/Rost-9D

Во время матча Лиги чемпионов по футзалу игроки украинской команды «Хит» отказались пожать руку россиянину Антону Соколову, выступающему за лиссабонский «Спортинг». В ответ португальцы также не стали приветствовать украинцев.
Перед матчем должен был состояться традиционный обмен рукопожатиями. Украинские футболисты проигнорировали россиянина, сообщает SportBox.RU. В ответ на эту демонстрацию игроки «Спортинга», шедшие следом за Соколовым, также устранились и не стали приветствовать соперников.

После окончания матча португальские футболисты тоже не стали жать руки игрокам «Хита». Тренер «Спортинга» Жоау Матуш просто увел команду в раздевалку. Сообщается, что по данному факту в УЕФА открыли дисциплинарное дело.

Сама игра закончилась вничью со счетом 2:2. «Спортинг» выиграл еще две встречи и занял первое место в группе, набрав семь очков. «Хит» стал вторым с пятью баллами. Однако турнирные результаты команд отошли на второй план из-за инцидента, не имеющего к спорту никакого отношения.

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#футбол
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Австралия отказалась проводить чемпионат мира по футболу в 2034 году
FFA отказалась от подачи заявки на проведение ЧМ-2034 по футболу
01 ноября 2023, 10:24

Фото: iStock/efks

Австралия отказалась от подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году. Об этом сообщается на сайте Футбольной федерации Австралии (FFA).
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) направила приглашения на конкурс заявок для получения права проведения чемпионата мира 2034 года. Приглашения получили Азиатская конфедерация футбола (AFC) и Конфедерация футбола Океании (OFC). Первой официально подала заявку на участие в отборе Саудовская Аравия, чьё решение было поддержано AFC. Отмечается, что заявки принимаются до 31 октября.

Австралийская футбольная федерация, изучив все условия для подачи заявки, приняла решение не делать этого, то есть, фактически, полностью отказалась от проведения чемпионата мира по футболу 2034 года в своей стране. 

Ближайший чемпионат мира состоится в 2026 году. Он будет проходить в США, Канаде и Мексике. Хозяева следующего чемпионата, который пройдёт в 2030 году, также определены. Ими стали Уругвай, Аргентина, Парагвай, Марокко, Испания и Португалия. 

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#австралия
#чемпионат мира по футболу
#конкурс
#спорт
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В Подмосковье пройдет фестиваль единоборств
01 ноября 2023, 09:17

Фото: istockphoto /Stanislav Chegleev

В ноябре в Клину пройдет масштабный фестиваль единоборств. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль пройдет в ледовом дворце спорта  им. В. Харламова 11 ноября в 14:00.


Стать участником фестиваля сможет любой желающий.

В рамках фестиваля гостей ждут показательные бои и выступления спортсменов-единоборцев, а также мастер-классы от бойцов смешанных единоборств и разных стилей, самбистов, кик-боксеров и каратистов.


Также любой желающий сможет испытать свои силы и выносливость в жиме лежа и рывке гири. Кроме этого на фестивале можно будет измерить мощь своего удара и поучаствовать в лотерее.


Стоит отметить, что специальными гостями фестиваля стали Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» и спортсмен-экстремал Сергей Чуприна. Мужчины прокажут гостям и участникам сценический силовой экстрим.

 

Кроме того, у всех желающих будет возможность попробовать свою силу в жиме лежа, рывке гири, а также измерить мощь своего удара и поучаствовать в лотерее.


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#спортсмены
#мужчины
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В Подмосковье стартовал проект «Единая школьная спортивная лига»
01 ноября 2023, 09:15

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Балашиха стала пилотной площадкой нового областного проекта «Единая школьная спортивная лига». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В  рамках спортивной лиги будут проводиться соревнования баскетболу 3×3, волейболу, шахматам и мини-футболу.

«Балашиха стала пилотным муниципалитетом нашего нового проекта — Единой школьной лиги, которая объединяет сразу несколько видов спорта: баскетбол 3×3, волейбол, шахматы и мини-футбол. Она стартует в ноябре. <…> Соревнования будут проходить в течение учебного года. Со следующего года планируем запустить Единую лигу уже в масштабах области, чтобы объединить все школы Подмосковья», — поделился министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Стоит отметить, что старт первых соревнований пройдет 9 ноября. Всего запланировано 700 матчей в течении года.

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#дмитрий абарёнов
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The Times: АПЛ начала расследовать сделки «Челси» времён Романа Абрамовича
01 ноября 2023, 06:48

Фото: iStock/VV_Shots

Английская премьер-лига (АПЛ) открыла расследование в отношении футбольного клуба «Челси», сообщает британское издание The Times.
Как сообщает издание The Times, интерес контрольных органов лиги вызвали два трансфера десятилетней давности. Речь идёт о переходах тогдашних двух игроков махачкалинского «Анжи»— Виллиана и Самюэля Это’о — в «Челси», которым тогда владел российский бизнесмен Роман Абрамович. У функционеров АПЛ имеются основания полагать, что расчеты по этим сделкам были не полностью прозрачны.

За подобное нарушение «Челси» может грозить лишение очков в нынешнем чемпионате Великобритании. Но учитывая тот факт, что нынешнее руководство лондонцев само уведомило Английскую премьер-лигу о найденных нарушениях — санкции, скорее всего, будут смягчены.

Напомним, что старт расследованию был дан после того, как новые владельцы «Челси» сообщили АПЛ, футбольной ассоциации Англии, а также Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о ряде подозрительных финансовых транзакций в 2012-2019 годах.

Роман Абрамович купил «Челси» в 2003 году. С этого момента лондонский клуб дважды стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, дважды победителем Лиги Европы УЕФА, обладателем Суперкубка УЕФА, пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка Англии, дважды обладателем Суперкубка Англии.

Весной 2022 года бизнесмен продал клуб американскому инвестору Тодду Бёли за 4,25 млрд фунтов стерлингов.

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#великобритания
#расследование
#футбол
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Теннисист Сафиуллин стал автором сенсации на турнире в Париже
РИА Новости: Теннисист Роман Сафиуллин сенсационно обыграл вторую ракетку мира
01 ноября 2023, 00:50

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российский теннисист Роман Сафиуллин сотворил настоящую сенсацию на турнире серии «Мастерс» в Париже. Спортсмен уже во втором круге соревнований выбил из сетки испанца Карлоса Алькараса — чемпиона Уимблдона-2023, занимающего сейчас вторую строчку в мировом рейтинге.
Встреча Сафиуллина и Алькараса завершилась всего в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Такая уверенная победа россиянина, тем не менее, стала для него всего лишь первой, одержанной над соперником из топ-3 рейтинга мужской Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). При этом в основную сетку парижского «Мастерса» Сафиуллин и вовсе попал из квалификации.

Далее Роману предстоит встреча со своим соотечественником Кареном Хачановым.

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#теннис
#париж
#россия
#спортсмены
#испания
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Юная фигуристка из Жуковского одержала победу в спортивном турнире
31 октября 2023, 20:33

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Фигуристка из спортивной школы «Метеор» из подмосковного Жуковского София Смирнова заняла первое на спортивном турнире, который прошел в Раменском. Об этом сообщили этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Отмечается, что София выступала по программе «Юный фигурист». Тренером юной спортсменки является Марина Качаева.

Судьи турнира оценивали навыки скольжения и представление программы.

Ранее сообщалось, что подмосковные боксёры завоевали 12 медалей на турнире памяти Коротаева. VIII традиционном турнире по боксу памяти четырёхкратного чемпиона СССР, призёра чемпионатов мира и Европы Олега Коротаева проходил с 23 по 29 октября в Москве. Всего в соревнованиях приняли участи 230 боксеров с семи регионов России.

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#фигурное катание
#спорт
#подмосковье
#дети
#жуковский
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Тренер Гладилин: Холанд и Мбаппе ещё не доросли до «Золотого мяча»
31 октября 2023, 17:36

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что у норвежца Эрлинга Холанда и француза Килиана Мбаппе не было шансов получить «Золотой мяч», так как они ещё не доросли в профессиональном плане до этой награды.
Он отметил, что награда аргентинца Лионеля Месси была ожидаемой.

«Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, и Месси был признан самым полезным игроком турнира. Этого уже достаточно для того, чтобы получить приз лучшему футболисту года. К тому же, он играл ярко и в «ПСЖ», и в США. А Холанд и Мбаппе ещё не доросли до его уровня, пусть он уже и возрастной. Для получения «Золотого мяча», надо, чтобы команда футболиста добилась результата. Аргентина выиграла чемпионат мира. С учетом этого у Холанда и Мбаппе не могло быть шансов по определению», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Гладилин.

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#награда
#спорт
#футбол
#спортсмены
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Хоккеист Черкас ожидает шикарного матча СКА и «Ак Барса»
31 октября 2023, 16:26

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас заявил, что ожидает от матча СКА и «Ак Барса», который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, шикарной игры.
«Жду шикарного хоккея, даже уверен — такой хоккей мы и увидим. Великолепные мастера собраны в обеих командах, будет на что посмотреть. Насколько я знаю, все билеты на игру СКА и «Ак Барса» давно проданы. Ажиотаж большой вокруг матча», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Черкас.

При этом, он считает, что СК не хватает стабильности в команде.

Уточняется, что на данном этапе клуб из Казани — третий в Восточной конференции, а СКА замыкает восьмерку на «Западе». Сегодня состоится первая дуэль команд в сезоне.

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