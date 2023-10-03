Подмосковная спортсменка выиграла общий зачёт Кубка России по лыжероллерам

Фото: Минспорт МО
Спортсменки из Московской области завоевали пять медалей на финальном этапе Кубка России по лыжероллерам. Команда региона выиграла две золотые, серебряную и две бронзовые награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Два золота – в спринте на 200 м и масстарте свободным стилем на 15 км – взяла воспитанница СШОР «Истина» из Истры Виктория Лукашова. Также на её счету – бронза в старте свободным стилем на 10 км и гонке преследовании классическим стилем на 15 км.
Екатерина Попова из Дмитрова стала серебряным призёром в спринте на дистанции 200 м.
По итогам сезона Лукашова выиграла общий зачёт Кубка России и впервые в истории российских лыжероллеров стала одновременно победительницей спринтерского и дистанционного зачётов Кубка.
Попова стала бронзовым призёром в общем зачете кубка в спринте. А ещё одна представительница СШОР «Истина» Варвара Прохорова замкнула тройку лидеров сезона в общем зачете Кубка России 2023.
Финал соревнований проходил в городе Бутурлиновке Воронежской области.
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Екатерина Попова из Дмитрова стала серебряным призёром в спринте на дистанции 200 м.
Попова стала бронзовым призёром в общем зачете кубка в спринте. А ещё одна представительница СШОР «Истина» Варвара Прохорова замкнула тройку лидеров сезона в общем зачете Кубка России 2023.
Финал соревнований проходил в городе Бутурлиновке Воронежской области.
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Лора Луганская