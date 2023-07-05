Подмосковная теннисистка Андреева успешно стартовала на Уимблдоне

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Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдонского турнира. На старте соревнований 16-летняя россиянка в трудном матче обыграла китаянку Ван Сиюй со счётом 6:4, 3:6, 7:5.
Россиянка стала известная этой весной, одержав сразу несколько громких побед, в том числе на турнире в Мадриде и на «Ролан Гаррос».
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