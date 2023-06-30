Подмосковная теннисистка вышла в основную сетку Уимблдона

Теннисистка из Московской области Мирра Андреева вышла в основную сетку Уимблдона, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная теннисистка впервые играет на траве. Уимблдон является единственным турниром, проходящим на траве.

«На первой тренировке на траве я упала три раза. Для меня было довольно сложно привыкнуть к траве: другое движение, мяч отскакивает по-другому, трава скользкая. Я чувствую себя немного медленной, но думаю, что это нормально. Я стараюсь идти маленькими шагами и всё ещё чувствую опасность на корте. Но, как мы видим, пока всё идёт довольно неплохо», — приводит слова подмосковной теннисистки Мирры Андреевой, сказанные перед началом квалификации Уимблдона, пресс-служба WTA.