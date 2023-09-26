Подмосковная теннисистка завоевала две медали на международных соревнованиях в Сербии

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Соперницей подмосковной теннисистки в финале соревнований стала немецкая спортсменка Мару Гут, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Обе спортсменки приняли участие также в парном разряде соревнований, где уступили первенство Катарине Йокич из Сербии и Элени Христофи из Греции.
Бронзу соревнований забрала российская теннисистка Арина Булатова.
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