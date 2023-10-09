БК «Химки» с нелёгкой победы стартовал в новом сезоне Суперлиги

Фото: Минспорт МО
Баскетбольный клуб «Химки» успешно стартовал в новом сезоне чемпионата Суперлиги. В домашнем матче химчане со счётом 71:70 взяли верх над клубом из Сургута «Университет-Югра», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Следующий матч БК «Химки» проведет в гостях в воскресенье, 15 октября. Соперником станет «СШОР-Локомотив» из Краснодара.
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