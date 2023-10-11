Подмосковные баскетболисты завоевали серебро международного турнира в Сербии

Фото: Минспорт МО
Два спортсмена из Подмосковья завоевали серебряные медали на международных соревнованиях по баскетболу 3х3 Mileva Maric Ajnstajn. Об этом сообщили в пресс-службы Минспорта Московской области.
На групповой стадии у сборной России получалось не всё. Однако во второй день турнира с соревнований снялась команда «Сомбор Джокер». Russia East получила второй шанс. В составе команды сыграли подмосковные баскетболисты Евгений Дубровин («Союз») и Александр Черевко (Khimki Power).
В четвертьфинале турнира Russia East обыграл «Ханчжоу в овертайме, который завершился со счётом 19:17. На стадии полуфинала россияне одолели «Ак Секулич» с результатом 22:14. Досрочную победу команде принёс Черевко, реализовав бросок из-за дуги.
В финале Russia East сошлась с сербской командой Uzice и проиграла – 15:21. Таким образом, российская команда заняла второе место и взяла серебро турнира.
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В четвертьфинале турнира Russia East обыграл «Ханчжоу в овертайме, который завершился со счётом 19:17. На стадии полуфинала россияне одолели «Ак Секулич» с результатом 22:14. Досрочную победу команде принёс Черевко, реализовав бросок из-за дуги.
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Лора Луганская