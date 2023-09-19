Подмосковные биатлонисты взяли золото и серебро чемпионата России

Фото: Минспорт МО
Подмосковные спортсмены завоевали две медали на летних стартах чемпионата России по биатлону. На их счету – золото и серебро соревнований, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Кирилл Стрельцов стал лучшим в индивидуальной гонке на 20 км, допустив один промах. А Анастасия Гореева показала второе время на дистанции 7,5 км среди девушек.
Оба биатлониста представляют Московский областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и областную Спортивную школу олимпийского резерва «Истина».
Заключительные гонки чемпионата проходят в Тюмени на базе Центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».
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Оба биатлониста представляют Московский областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и областную Спортивную школу олимпийского резерва «Истина».
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Лора Луганская