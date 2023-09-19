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Подмосковные биатлонисты взяли золото и серебро чемпионата России

19 сентября 2023, 19:25
Фото: Минспорт МО

Фото: Минспорт МО

Подмосковные спортсмены завоевали две медали на летних стартах чемпионата России по биатлону. На их счету – золото и серебро соревнований, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Кирилл Стрельцов стал лучшим в индивидуальной гонке на 20 км, допустив один промах. А Анастасия Гореева показала второе время на дистанции 7,5 км среди девушек.

Оба биатлониста представляют Московский областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и областную Спортивную школу олимпийского резерва «Истина».


Заключительные гонки чемпионата проходят в Тюмени на базе Центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

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79-летняя Людмила Колобанова выиграла Московский марафон в своей возрастной категории
19 сентября 2023, 19:38

Фото: пресс-служба Станислава Каторова

Единственная в мире 17-кратная чемпионка международных лыжных марафонов, почётный житель города Реутов Людмила Колобанова выиграла десятый юбилейный Московский международный марафон. Она стала самой возрастной участницей из тех, кто не только вышел на старт, но и добрался до финиша на сложнейшей дистанции 42 км 195 м, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Маршрут проходит по самому центру столицы: набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду. Старт и финиш Московского марафона традиционно проходят в «Лужниках».

На юбилей 38 тыс человек зарегистрировались в качестве участников, и это абсолютный рекорд. Реутовчанка Людмила Колобанова заняла первое место в своей возрастной группе. Она пробежала дистанцию за 5 часов 24 минут и 47 секунд. Московский марафон стал 197-м в любительской карьере спортсменки.
«Это мой 197-й марафон. Мне 79 лет. Я бегу сегодня полный марафон. Двигаться нужно всегда, в любом возрасте! Когда ты двигаешься, всё хорошо – и здоровье лучше, и настроение хорошее», – поделилась Людмила Колобанова перед стартом.
Поздравления с очередной победой известной в Реутове спортсменке передал глава муниципалитета Станислав Каторов
«Людмила Иосифовна заражает всех своим оптимизмом и является активным и неуспокоенным жителем. Член Общественной палаты Реутова, она участвует во всех городских мероприятиях, делает всё для того, чтобы наш город был не только уютным и благоустроенным, но и защищает его имя на всероссийских и международных соревнованиях», – сказал Каторов.  
Легкоатлетка Людмила Колобанова – единственная в мире 17-кратная чемпионка международных лыжных марафонов. Является членом комиссии по общественному контролю Общественной палаты Реутова. Свой первый километр на лыжах Колобанова пробежала в начальной школе за 3 минуты 12 секунд. Это стало отправной точкой спортивной карьеры. В числе личных побед спортсменки – разряды по шахматам и шашкам, конькобежному и лыжному спорту, лёгкой атлетике.

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#лёгкая атлетика
#забег
#московская область
#подмосковье
#станислав каторов
#марафон
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Воробьёв: 30 лучших подмосковных спортшкол поощрят областными грантами
19 сентября 2023, 17:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

30 лучших подмосковных спортивных школ получат гранты. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Субсидии выдадут спортшколам и школам олимпийского резерва, где воспитанники по итогам прошлого года показали высокие достижения.
«Чтобы поощрить сильные тренерские коллективы и талантливых специалистов, уже осенью 30 лучшим спортивным школам региона выделим гранты. Их направят на стимулирующие выплаты. В течение года ежемесячная прибавка для руководителей составит до 53 тыс рублей, а для тренеров – до 10 тыс», – пояснил глава региона. 
По его словам, для подмосковных властей принципиально важно поддерживать и развивать в регионе как любительский спорт, так и спорт высших достижений. 
«Мы обустраиваем площадки, ремонтируем физкультурно-оздоровительные комплексы, открываем школьные стадионы, чтобы жители могли тренироваться в любое удобное время. Особое внимание – спортивным школам, где с юных лет воспитывают чемпионов, приумножают традиции большого спорта», – отметил Воробьёв
Рейтинг спортшкол в Московской области формируют с 2017 года. По итогам прошлого года оценивалась работа 125 спортивных школ из 49 городских округов. В 30 лучших развивается 61 вид спорта, в том числе 40 олимпийских. 

Под руководством 829 тренеров подготовку проходят более 21 тыс воспитанников. Порядка 1,6 тыс из них включены в сборные области, а 309 – в сборные России. Ребята выиграли около 540 медалей на всероссийских спартакиадах, чемпионатах и первенствах страны.
 
Лидером в рейтинге стала СШОР «Космос» из Подольска, среди воспитанников которой – бронзовый призёр Олимпиады в Токио по греко-римской борьбе Сергей Емелин. 
 
Также в первых строках рейтинга – СШОР «Комета» из Коломны, воспитавшая серебряного призёра Игр-2022 по конькобежному спорту Даниила Алдошкина, и СШОР «Олимп» из города Домодедово, где занимается чемпионка Европы и победительница международных соревнований года по боксу Юлия Чумгалакова. 

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#гранты
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#москва
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#губернатор
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Представители Подмосковья завоевали две медали первенства России по вольной борьбе
19 сентября 2023, 14:15

Фото: Минспорт МО

Спортсмены из Московской области завоевали золотую и серебряную медали на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В престижной весовой категории до 70 кг золото взял Иналбек Шериев. В самом тяжёлом весе – до 125 кг – второе место занял Артём Пуховский. Оба борца представляют Московскую областную спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.
 
Первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет проходило в Наро-Фоминске с 14 по 18 сентября.

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#минспорт мо
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#подмосковье
#московская область
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Футболист Титов: История о том, что я мог уйти в ЦСКА — неправда
19 сентября 2023, 13:23

Фото: iStock/matimix

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в беседе с «РБ Спорт» рассказал о матче памяти Ильи Цымбаларя и ложной информации о возможном переходе в ЦСКА.
По словам футболиста, матч памяти Ильи Цымбаларя был хорошим. Он также отметил, что у «Спартака» присутствует прекрасное взаимопонимание.

Титов, комментируя информацию о его переходе в ЦСКА, заявил, что такого никогда бы не произошло.

«В шутку была ситуация в 2004 году, когда я не играл. Гинер и я стояли в метре друг от друга. Он в шутку тогда предложил: «А давай к нам». Я ответил, что при всем уважении, но не сделаю этого никогда. И на этом тема была закрыта», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Футболист подчеркнул, что возможность таких переходов больше касается иностранцев.

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#спорт
#матч
#спартак
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Хоккеист Андронов: Буду счастлив, если сборная РФ снова начнет играть на турнирах
19 сентября 2023, 11:25

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий «Локомотива» Сергей Андронов в интервью «РБ Спорт» рассказал о том, чего ждет от нового сезона КХЛ, какие изменения в лиге произошли за последнее время, а также сообщил, кто сильнее – Запад или Восток.
Андронов заявил, что в новом сезоне КХЛ команда будет стараться добиться максимума, а также он подчеркнул, что его ожидания от предстоящего сезона самые лучшие. По словам хоккеиста, прошлый сезон был завершен неудачно, по этой причине игроки будут максимально сконцентрированы на победе.

Сообщается, что на данный момент в КХЛ ввели перекрестный плей-офф. Хоккеист подчеркнул, что если сделан такой регламент, значит «Локомотив» будет играть по установленной схеме. 

«Если у тебя цель выиграть Кубок, то все равно придется побеждать лучшие команды», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Хоккеист также отметил, что рассуждать на тему того, кто сильнее — Запад или Восток неправильно, так как в иной конференции «есть хорошие команды и мастеровитые игроки».

Андронов добавил, что из-за изменения правил и размера площадок, хоккей стал быстрее и интенсивнее. Хоккеист выразил сожаление, что сборная на данный момент не играет на международных турнирах, однако будет рад, если это возобновится.

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#спорт
#хоккей
#изменения
#кхл
#заявление
#запад
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Чемпион России конькобежец Семирунний будет выступать за Польшу
19 сентября 2023, 04:25

Фото: iStock/sportpoint

Чемпион России 2022 года по конькобежному спорту Владимир Семирунний объявил о том, что он меняет своё спортивное гражданство и теперь будет защищать цвета флага Польши. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Матч ТВ
«Я только начал добиваться успехов во взрослом спорте. Сейчас самое время сделать важнейший шаг в своем развитии как спортсмена, необходима международная практика», — пояснил спортсмен, добавив, что он уже уведомил о своем желании выступать за сборную Польши руководство российского Союза конькобежцев.

Владимир Семирунний — чемпион России 2022 года на дистанции 10 тысяч метров. Кроме того, он является действующим обладателем юниорского рекорда страны на дистанции в 3 000 метров.

Из-за политической конъюнктуры спортсмены из России лишены возможности выступать в международных соревнованиях. Отдельные федерации допускают россиян к стартам в нейтральном статусе, без флага и гимна. Многие ждут, что здравый смысл среди международных спортивных чиновников восторжествует и все запреты и ограничения будут сняты, как это произошло с российскими киберспортсменами. Те, кто не хочет ждать, меняют спортивное гражданство и выступают за другие страны.

Уже более сотни российских спортсменов решили перейти в сборные других стран, из них 55 — представители олимпийских видов спорта. Об этом сообщил заместитель министра спорта Алексей Морозов на заседании коллегии Минспорта. Ведомство, по словам Морозова, старается повышать мотивацию спортсменов, стремятся минимизировать случаи смены гражданства.

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#конькобежный спорт
#россия
#польша
#спортсмены
#гражданство
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Гендиректор «Спартака» Малышев рассказал о планах развития клуба
18 сентября 2023, 20:46

Фото: iStock/baris canverenler

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в интервью «РБ Спорт» рассказал о планах развития клуба, а также о некоем спортивном проекте.
Малышев подтвердил, что у «Спартака» действительно готовится спортивный проект, который состоит из двух больших интервью, а также из утверждённой стратегии по развитию футбольного клуба на ближайшие годы. 

Также гендиректор в интервью «РБ Спорт» отметил, что главной целью клуба является построение сильной и конкурентной команды, которая будет сильна в РПЛ. Однако он уточнил, что эта цель рассчитана на долгосрочную перспективу, а перед ней стоят задачи – побеждать в каждом предстоящем матче.

Кроме того, Малышев отметил, что доверяет испанскому тренеру Гельермо Абаскалю, с которым постоянно общается по рабочим моментам, поэтому какие-либо альтернативы по его отставке в настоящее время не рассматриваются.

 Малышев рассказал, что важным событием для клуба стала покупка «Лукойлом» всех объектов на территории спорткомплекса в Сокольниках. В течение 2-3 лет его планируется модернизировать. Также за это время будет построен новый манеж в районе Тушино. 

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#спартак
#интервью
#развитие
#футбол
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Подмосковные гребцы завоевали две награды на чемпионате России
18 сентября 2023, 19:07

Фото: Минспорт МО

Подмосковные спортсменки завоевали золотую и серебряную медали чемпионата России по гребному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В категории «двойка парная 2 тыс м» среди победила подмосковная пара – Екатерина Питиримова и Ольга Иноземцева.
 
В категории «четвёрка без рулевого 2 тыс м» второе место занял квартет из Московской области Анастасия Смагина, Анна КореневскаяДиана Свирикова и Юлия Голубкова.
 
Чемпионат проходил в Ростове-на-Дону. 

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#минспорт мо
#чемпионат россии
#гребля
#подмосковье
#спорт подмосковья
#московская область
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Главный тренер «Локомотива» Галактионов рассказал, как относится к YouTube-шоу Дзюбы
«РБ Спорт»: Галактионов рассказал об интенсивности «Локомотива»
18 сентября 2023, 17:42

Фото: iStock/efks

Бегаем мы хорошо, но вот вопрос – играем ли лучше? Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов дал интервью изданию «РБ Спорт».
Журналист Сергей Егоров поинтересовался у Галактионова о том, как сказался на команде приход новых футболистов Владислава Сарвели и Тимура Сулейманова на фоне ухода из «Локомотива» гвинейского футболиста Франсуа Камано и французского нападающего Вильсона Изидора.

По словам Галактионова, решение о принятии новых игроков было принято с учётом экономической ситуации. Изначально рассматривались разные кандидатуры, в том числе и иностранные. Однако условия не подходили «Локомотиву», и было принято решение взять российских игроков. 

Также главный тренер московской команды рассказал «РБ Спорт» про Артёма Дзюбу.

«Нет. Он (Дзюба – ред.) работает достаточно неплохо. У него хорошие показатели и скоростной работы. У нас очень много невынужденных ошибок. Классность игроков, которые его окружали в другой команде, была выше. У нас более молодые ребята, нестабильные, необходимо определенное терпение», – подчеркнул тренер.

Кроме того Галактионов рассказал и об интенсивности. По его словам, команде удалось повысить свои прошлогодние показатели в преодолении общей дистанции, высокоскоростном беге и спринте. Но главный тренер призвал говорить о качестве футбола в целом, а не об интенсивности в частности.

Помимо этого, Галактионов прокомментировал новое шоу Артёма Дзюбы и бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя», которое выходит на YouTube-канале «Коммент.Шоу» Он заявил, что это увлечение Дзюбы, которое не запрещено в рамках Клуба, однако его предупредили о цензуре, поскольку футболист является лицом клуба и становится примером для болельщиков и юных футболистов. При этом, Галактионов заявил, что сам не смотрит эти видео, поскольку ему не нравится их формат. 

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#футбол
#спорт
#тренер
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