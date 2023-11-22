Подмосковные боксёры примут участие в первенстве мира

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Турнир пройдет в Ереване с 23 ноября по 5 декабря. Всего участие примут 574 боксёра из России, Сербии, Афганистана, Бельгии, Боливии, Болгарии, Хорватии, Кубы, Дании, Эквадора, Германии, Греции, Венгрии, Индии, Марокко, Румынии и многих других стран.
Стоит отметить, что турнир проведут впервые после перерыва с 2015 года.
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