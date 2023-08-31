Подмосковные боксёры в составе сборной России взяли первенство на турнире в Сербии

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В весовой категории среди женщин до 70 кг победила Дарья Панова из Электростали, в весе до 57 кг среди мужчин победил Георгий Гомулак из подмосковной Балашихи, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
От Московской области в соревнованиях в Сербии принимали участие двое спортсменов, которым удалось завоевать первенство чемпионата в своих категориях.
Турнир по боксу «Золотая перчатка Воеводины» проходил в Сербии с 21 по 28 августа.
Читайте также:
Стал известен размер премиальных, полученных игроками «Зенита» за победу над «Спартаком».
Подмосковные спидскейтеры завоевали восемь медалей на роллер-гонках в Минске.В Подмосковье пройдёт финал Всероссийского марафона «Земля спорта».