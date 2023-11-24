Подмосковные боксёры заняли весь пьедестал на международном турнире

Юная жительница Щёлкова стала чемпионкой мира в дисциплине Вадо-рю карате. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».

Чемпионат и Первенство мира IASKF проходили в городе Орел.

«Родители тогда решили, что я должна уметь за себя постоять, и привели меня на карате. Вспоминаю свою первую встречу с тренером Натальей Андреевной. Она мне очень понравилась. Я нашла здесь много друзей. В карате я быстро втянулась и вскоре перешла в среднюю группу», - поделилась юная спорсменка.



В чемпионате приняли участие свыше трех тысяч спортсменов из Австрии, Азербайджана, Анголы, Армении, Бенина, Гвинеи, Германии, Греции, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, Камеруна, Киргизии, Конго, Кубы, Молдовы, Республики Абхазия, Республики Беларусь, России, Таджикистана, Туниса, Туркмении, Турции и Узбекистана.Ученица лицея №7 из Щёлково Алиса Ахмедзянова стала золотым призёром соревнований в дисциплине Вадо-рю карате.





Стоит отметить, что разница в баллах между призёрами составила всего 0,1 бала.





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