Подмосковные боксёры заняли весь пьедестал на международном турнире

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
На турнире собралось свыше 1000 боксеров из восьми стран мира.
Кроме этого, обладателем бронзовой медали стал Саидамир Салохидинов из Ивантеевки в весе до 63,5 кг.
Стоит отметить, что в женском весе до 57 килограммов победителем стала Карина Бабаназарова из Дмитрова.
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