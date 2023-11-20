Подмосковные борцы стали призёрами международного турнира

Фото: Всероссийская федерация спортивной борьбы
Сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачёте Международного мемориала Валентина Бабинова по греко-римской борьбе. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Турнир проходил 16-19 ноября в городе Советске Калининградской области. В нём участвовали борцы в возрасте до 21 года из России, Белоруссии и Киргизии. В российскую команду вошли представители Подмосковья, Сибири, Северо-Запада и Юга.
За Подмосковье выступали Дамир Цевгош, Дорджи Шунгурциков, Амир Совмиз, Дмитрий Жуков, Нарек Оганесян, Дзамболат Габеев, Тимирлан Лабазанов, Сайхан Абдулкадыров, Евгений Репкин и Кирилл Зименков.
Российские борцы заняли на турнире первое место среди всех стран-участниц.
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За Подмосковье выступали Дамир Цевгош, Дорджи Шунгурциков, Амир Совмиз, Дмитрий Жуков, Нарек Оганесян, Дзамболат Габеев, Тимирлан Лабазанов, Сайхан Абдулкадыров, Евгений Репкин и Кирилл Зименков.
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Лора Луганская