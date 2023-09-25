Подмосковные гребцы завоевали два золота первенства России

Фото: Минспорт МО
Подмосковные гребцы завоевали две золотые медали первенства России по гребному спорту. В соревнованиях участвовали юниоры и юниорки в возрасте до 23 лет, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В дисциплине «двойка без рулевого 2000 м» стал лучшим тандем Анастасии Смагиной и Анны Кореневской. Представительницы Подмосковья оставили позади команды Москвы и Санкт-Петербурга.
Сборная Московской области завоевали золотые медали на дистанции 2 тыс м в дисциплине «восьмёрка с рулевым». В составе команды выступили Мария Жовнер, Наталия Холопова, Александра Брысина, Ирина Ульянова, Виктория Соловьёва, Елизавета Литвиненко, Софья Иванова, Валерия Крупина и Дарья Ковалёва.
Первенство прошло в Ростове-на-Дону.
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Сборная Московской области завоевали золотые медали на дистанции 2 тыс м в дисциплине «восьмёрка с рулевым». В составе команды выступили Мария Жовнер, Наталия Холопова, Александра Брысина, Ирина Ульянова, Виктория Соловьёва, Елизавета Литвиненко, Софья Иванова, Валерия Крупина и Дарья Ковалёва.
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Лора Луганская