Подмосковные конькобежцы завоевали три медали Всероссийских соревнований в Коломне

Фото: Минспорт МО
Спортсмены из Московской области завоевали две золотые и серебряную медали Всероссийских соревнований по конькобежному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
На соревнования «Памяти Б. И. Шавырина» – Кубок содружества в Коломне собрались сильнейшие конькобежцы из 24 регионов России и из Белоруссии.
Награду высшей пробы на дистанции 1500 м среди женщин взяла Дарья Качанова из Московской области. Она обошла соперниц из Москвы и Свердловской области. Среди мужчин на дистанции 5000 м места на пьедестале заняли Даниил Алдошкин и Руслан Захаров, занявшие соответственно первое и второе места.
С 2014 года на соревнования «Памяти Б. И. Шавырина» приезжают лучшие конькобежцы страны. Результаты выступлений служат критерием отбора на рейтинговые всероссийские состязания, чемпионаты и первенства России.
Нынешний чемпионат проходит с 17 по 20 октября. Призовой фонд составляет 1,2 млн рублей.
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Награду высшей пробы на дистанции 1500 м среди женщин взяла Дарья Качанова из Московской области. Она обошла соперниц из Москвы и Свердловской области. Среди мужчин на дистанции 5000 м места на пьедестале заняли Даниил Алдошкин и Руслан Захаров, занявшие соответственно первое и второе места.
Нынешний чемпионат проходит с 17 по 20 октября. Призовой фонд составляет 1,2 млн рублей.
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Лора Луганская