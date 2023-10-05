Подмосковные самбисты взяли две медали международного турнира

Фото: Минспорт МО
Спортсмены из Московской области завоевали золотую и серебряную медали международных соревнований по самбо «Кубок Раиса Республики Татарстан». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В весовой категории свыше 98 кг победил Степан Солдатенков. А Эльмира Кахраманова стала серебряным призёром в весовой категории до 59 кг. Это был важный старт для Эльмиры перед предстоящим чемпионатом мира, который пройдёт в Ереване с 9 по 13 ноября.
Оба спортсмена – воспитанники подмосковного «Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта»
Международные соревнования по самбо «Кубок Раиса Республики Татарстан» прошли в Казани. В столице Татарстана собрались сильнейшие борцы из России, Армении, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Республики Беларусь, Монголии и других стран.
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Лора Луганская