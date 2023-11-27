Подмосковные школьники стали победителями конкурса-премии «КАРДО-ДЕТИ»

Фото: пресс-служба конкурса
Школьники из Московской области стали победителями конкурса-премии «КАРДО-ДЕТИ». Об этом сообщила пресс-служба конкурса-премии «КАРДО».
На торжественной церемонии закрытия Всероссийской конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО-ДЕТИ» были объявлены победители по 8 направлениям в двух возрастных категориях.
В финале приняли участие дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно из 46 регионов России. Школьники участвовали в таких направлениях как ВМХ, хип-хоп, воркаут, брейкинг, паркур, скут, скейтбординг и трикинг.
Стоит отметить, что все победители получили денежные призы и подарки от партнеров. Также со всеми победителями будут заключены соглашения на продюсирование.
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В финале приняли участие дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно из 46 регионов России. Школьники участвовали в таких направлениях как ВМХ, хип-хоп, воркаут, брейкинг, паркур, скут, скейтбординг и трикинг.
«Хочу сказать каждому из вас, что вы огромные молодцы! Вы нашли в себе силы идти на встречу к своей мечте и занимаетесь тем, что вам искренне нравится. <…>Неважно, какие места вы заняли, то, что происходит сейчас, уже станет важным историческим событием. <…> Благодаря вам экстремальный спорт будет развиваться. Огромное спасибо также вашим родителям, которые поддерживают вас и помогают заниматься тем, что вам по-настоящему нравится», – отметил замруководителя Департамента проектов социальной направленности Российского движения детей и молодежи Дмитрий Герцен.По итогам финала, Смирнов Матвей выиграл бронзу в номинации breaking в возрасте 11-15 лет, а Бутко Даниэль стал золотым призером в соревнованиях по скейтбордингу в возрастной категории 7-10 лет.
Стоит отметить, что все победители получили денежные призы и подарки от партнеров. Также со всеми победителями будут заключены соглашения на продюсирование.
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Мира Полтева