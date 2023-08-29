Подмосковные спидскейтеры завоевали восемь медалей на роллер-гонках в Минске

Фото: Минспорт МО
Спидскейтеры из Подмосковья завоевали три золотые, две серебряные и три бронзовые медали на Международных соревнованиях по роллер-спорту среди детей и взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Международные командные и одиночные соревнования по спидскейтингу среди детей и взрослых прошли в пригороде Минска на трассе картодрома Республиканского спортивно-технического центра ДОСААФ и на стадионе «Заря».
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