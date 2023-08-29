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Подмосковные спидскейтеры завоевали восемь медалей на роллер-гонках в Минске

29 августа 2023, 22:30

Фото: Минспорт МО

Спидскейтеры из Подмосковья завоевали три золотые, две серебряные и три бронзовые медали на Международных соревнованиях по роллер-спорту среди детей и взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

В командной трёхчасовой гонке в категории Seniors для участников 2006 года рождения и старше подмосковная команда «Остановка запрещена» заняла первое место. В трёхчасовой соло-гонке на первую ступень пьедестала поднялась Ирина Соловьёва. В аналогичной мужской соло-гонке не было равных Николаю Молоткову.

Международные командные и одиночные соревнования по спидскейтингу среди детей и взрослых прошли в пригороде Минска на трассе картодрома Республиканского спортивно-технического центра ДОСААФ и на стадионе «Заря».

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ФИДЕ: Российский гроссмейстер Витюгов сменил спортивное гражданство на Великобританию
30 августа 2023, 01:06

Фото: iStock/Alexey_Koza

Российский шахматист Никита Витюгов сменил спортивное гражданство. Теперь он будет выступать за сборную Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Гроссмейстер является двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России (2010, 2013), чемпионом России 2021 года. В 2023 году Никита Витюгов входил в состав команды Яна Непомнящего при подготовке к матчу за звание чемпиона мира.

36-летний Витюгов, по данным РБК-Спорт, занимает 25-е место в рейтинге FIDE. Он стал самым высокорейтинговым российским шахматистом, перешедшим в другую сборную.

Ранее о смене своего спортивного гражданства на гражданство Словении заявили двое российских шахматистов, а именно Антон Демченко и Владимир Федосеев. А гроссмейстер Максим Чигаев будет представлять на соревнованиях не Россию, а Испанию.

В 2022 году FIDE запретила шахматистам из России выступать в командных турнирах под российским флагом. Аналогичное решение приняла Европейская шахматная федерация.

В этом году Федерация шахмат России решила выйти из европейского объединения и перейти в Азиатскую шахматную федерацию.

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#россия
#великобритания
#шахматы
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Медведев не заметил соперника в первом круге Открытого чемпионата США по теннису
29 августа 2023, 21:14

Фото: istockphoto/RECSTOCKFOOTAGE

Третья ракетка мира Даниил Медведев на старте US Open встречался с Аттилой Балажем из Венгрии, занимающим 747-ю строчку в рейтинге ATP. Российский теннисист подтвердил разницу в классе и буквально снес соперника с корта, позволив тому взят всего два гейма: 6:1, 6:1, 6:0.
Встреча продолжалась всего лишь 1 час 16 минут. Иногда одна партия в более упорных поединках длится дольше. Первая ракетка России за игру восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и выиграл 7 из 12 брейк-пойнтов. Его соперник допустил пять двойных ошибок. Такой роскоши, как получение брейк-пойнта, Даниил венгру не позволил. Во втором круге Медведева ждет встреча с победителем матча между австралийцами Максом Перселлом и Кристофером О'Коннеллом.

Другие российские теннисисты Александр Шевченко и Карен Хачанов в эти минуты играют соответственно против Кэмерона Норри (Великобритания) и Майкла Ммо (США). К сожалению, наши парни синхронно проиграли по два первых сета. Андрей Рублев, которому нужно реабилитироваться за три поражения подряд, вот-вот начнет свою встречу с Артуром Казо (Франция).

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#сша
#франция
#партия
#великобритания
#встреча
#теннис
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«Спартак» обыграл «Динамо» в матче Кубка России со счётом 4:0
29 августа 2023, 21:03

Фото: iStock/master1305

«Спартак» забил четыре гола в ворота «Динамо» к 25-й минуте матча в рамках третьего тура группового этапа Кубка России РПЛ.
2-й тайм игры завершился со счётом 4:0 в пользу «Спартака». Завершающий гол в ворота соперника забил Антон Зиньковский. До него на 6 и 15-ой минутах забил мяч Александр Соболев, а на 15-ой – серб Срджан Бабич, который забил свой первый гол в составе команды «Спартака», в которую он вошёл 21 августа.

Матч московских футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» проходит в столице на стадионе «Открытие банк Арена» в районе Тушино.

Ранее сообщалось, что футболисты «Зенита» получили по 10 млн рублей за победу над «Спартаком» в матче пятого тура РПЛ.

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#спартак
#рпл
#матч
#москва
#победа
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Российский шахматист Витюгов теперь будет выступать за Англию
29 августа 2023, 19:38

Фото: istockphoto/NiseriN

Смена спортивного гражданства россиянами — совсем не редкое явление в последнее время. Российский гроссмейстер Никита Витюгов теперь будет представлять на международных турнирах Англию.
Из-за политической конъюнктуры спортсмены из России лишены возможности выступать в международных соревнованиях. Отдельные федерации допускают россиян к стартам в нейтральном статусе, без флага и гимна. Многие ждут, что здравый смысл среди международных спортивных чиновников восторжествует и все запреты и ограничения будут сняты, как это произошло с российскими киберспортсменами. Те, кто не хочет ждать, меняют спортивное гражданство и выступают за другие страны. Среди шахматистов таких нетерпеливых особенно много.

Никита Витюгов занимает 25-е место в рейтинге ФИДЕ (2720 баллов), сообщает «Чемпионат». Он является многократным чемпионом мира в составе сборной России. Также Никита входил в команду Яна Непомнящего во время матча за шахматную корону с представителем Китая Дин Лижэнем. Теперь Витюгов будет выступать под флагом Англии. Ранее за Словению решили выступать Владимир Федосеев и Антон Демченко. Другие бывшие российские гроссмейстеры выбрали для продолжения карьеры следующие страны: Кирилл Алексеенко теперь в Австрии, Алексей Сарана и Александр Предке — в Сербии, Александр Мотылёв — в Румынии, Санан Сюгиров — в Венгрии. Еще раньше под российским флагом прекратили выступать Даниил Юффа (Испания) и Григорий Опарин (США).

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#чемпионат
#шахматы
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Украинка Магучих устроила политическое шоу после победы на ЧМ
После победы на ЧМ украинка Магучих выкрикнула националистический лозунг
29 августа 2023, 09:10

Фото: istockphoto/abooyeung

Украинка Ярослава Магучих выиграла «золото» в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште с результатом 2,01 метра. После победы она и ее тренер обменялись националистическими приветствиями.
Долгое время украинка боролась в секторе с россиянкой Марией Ласицкене за звание лучшей прыгунье и регулярно проигрывала нашей спортсменке. Однако на чемпионате мира в Будапеште Магучих воспользовалась отсутствием российской спортсменки и взяла наконец долгожданное «золото». Только вспоминать будут скорее всего не ее победу, а отвратительное поведение легкоатлетки после решающего прыжка. И беспомощность официальных лиц, потакающих настоящей вакханалии.

После победы Магучих подбежала к своему тренеру Татьяне Степановой, которая не нашла ничего лучше, как выкрикнуть националистический лозунг «Слава Украине!», на что спортсменка тут же ответила соответствующим образом. В прямом эфире украинки обменялись бандеровскими приветствиями, которое использовали националисты во время Великой Отечественной войны. На церемонии награждения Магучих продолжала выкрикивать нацистское приветствие. Не хватало только вытянутой вперед руки.

Самое печальное, что организаторы и не думали вмешиваться. Наверное, делали вид, что не понимают, но в это верится с трудом. Лозунги, о которых идет речь, знают уже во всем мире. По правилам Магучих должны лишить награды и титула чемпионки, так как она грубо нарушила регламент, где четко указано, что спортсмен должен быть политически нейтральным, чтобы соответствовать правилам национальных и международных федераций. Но украинке наверняка все сойдет с рук, как это не раз уже бывало ранее. Достаточно вспомнить выходку фехтовальщицы Харлан. Лозунг «Спорт вне политики», к сожалению, давно и прочно забыт. В отличие от других лозунгов, которые украинцам позволяют произносить публично, наплевав на правила и регламенты.

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#спорт
#награды
#золото
#правила
#спортсмен
#политика
#украина
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Юная Мирра Андреева вышла во 2-й круг US Open
29 августа 2023, 08:20

Фото: istockphoto/microgen

Главная надежда российского тенниса 16-летняя Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В стартовом матче юная россиянка в трех сетах обыграла Оливию Гадеки из Австралии.
Несмотря на юный возраст, это уже третий турнир Большого Шлема для Андреевой, но первый, в основную сетку которого она попала напрямую в соответствие с рейтингом. На «Роллан Гаррос» Мирра стала самой молодой теннисисткой с 1995 года, которой удалось преодолеть квалификацию. Во Франции она дошла до третьего круга, где уступила шестой ракетке мира Кори Гауф. В Уимблдоне, также преодолев квалификацию, Андреева дошла до высокого четвертого раунда, что позволило ей попасть в топ-70 рейтинга WTA. Сейчас она занимает 63-е место. Это позволило ей напрямую отобраться в основную сетку US Open.

Первый матч с Оливией Гадеки, которая является 139-й ракеткой мира, сложился для российской теннисистки непросто. В первом сете у нее не заладилась подача, она много ошибалась на приеме и у сетки и в итоге проиграла партию 1:6. Второй сет также начался для Мирры неудачно. Она сразу же потеряла свою подачу, ничего не смогла противопоставить сопернице на приеме, и та повела в партии 2:0. Однако затем Андреева взяла себя в руки. Сначала выровняла игру, затем вышла вперед, взяв подачу соперницы, а потом довела партию до победы — 6:3. В решающем сете игра шла ровно, но в середине партии россиянка сумела забрать подачу соперницы, чего хватило для итоговой победы. Третья партия осталась за Миррой — 6:4. В следующем круге российская теннисистка будет играть с победительницей встречи Лаура Зигемунд (Германия) – Кори Гауфф (США), которой Андреева проиграла на «Роллан Гаррос».

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#сша
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#партия
#теннис
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Российские киберспортсмены будут участвовать в международных турнирах с флагом и гимном
28 августа 2023, 19:42

Фото: istockphoto/fpphotobank

Российским киберспортсменам разрешили выступать на международных турнирах под своим флагом и с государственным гимном. Это решение было принято на собрании Международной Федерации Киберспорта (IESF), которое состоялось 28 августа.
Эту приятную для отечественных киберспортсменов информацию распространила пресс-служба Федерации компьютерного спорта России. В ходе голосования делегаты от разных стран, участвующие в собрании IESF, отменили предыдущее ограничение для российских спортсменов выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. Запрет действовал с апреля 2022 года, передает сайт «Рен ТВ». Все это время киберспортсмены из России участвовали в международных турнирах в нейтральном статусе.

Отмечается, что за снятие с российских спортсменов запрета на выступление под национальными символами проголосовали 32 делегата, 13 выступили против, а 25 воздержались. Остается ждать возвращения национальных символов нашим атлетам и в большом спорте.

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#сайт
#служба
#кибер турнир
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Сборная России в сентябре отправится на товарищеский матч со сборной Египта
28 августа 2023, 18:41

Фото: iStock/efks

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Египта в сентябре на поле соперника. Об этом сообщил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар, его слова приводит издание «Спорт-Экспресс».
Российские футболисты прибудут в Египет и проведут матчи 7 и 11 сентября, уточнил Эль-Аттар.

Ранее сообщалось, что 12 сентября сборная России по футболу проведёт матч со сборной Катара на поле соперника.

Издание «Матч» сообщало, что российский футболист Игорь Смольников в возрасте 35 лет завершил свою карьеру. Он является трёхкратным чемпионом РПЛ. Он выступал на позиции защитника. Играл за футбольные клубы «Торпедо», «Динамо», «Зенит», «Ростов», «Урал», «Арсенал» (Тула) и «Краснодар».

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#футбол
#сборная россии
#египет
#матч
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Стал известен размер премиальных, полученных игроками «Зенита» за победу над «Спартаком»
Игроки «Зенита» получили по 10 миллионов рублей за победу над московским «Спартаком»
28 августа 2023, 18:10

Фото: istockphoto/Rost-9D

Игроки «Зенита» из Санкт-Петербурга получили по 100 тысяч долларов США за победу над московским «Спартаком» в матче пятого тура Мир Российской премьер-лиги. В пересчете на рубли это составит около 10 миллионов.
Игра на «Открытие Банк Арене» в Москве состоялась 20 августа и закончилась со счетом 3:1 в пользу питерской команды, напоминает телеграм-канал «Мутко против». Дублем отметился бразильский полузащитник Вендел, еще один мяч забил нападающий из Колумбии Матео Кассьера, который в настоящее время с шестью голами возглавляет список лучших бомбардиров премьер-лиги. У проигравших единственный мяч с пенальти забил форвард Александр Соболев.

Столь щедрые премиальные получили все игроки, выходившие в том матче на поле. Половину этой суммы, то есть примерно по пять миллионов рублей, получили те питерские футболисты, которые попали в заявку на игру, но по ходу матча остались в запасе.

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