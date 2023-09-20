Подмосковные спортсмены получат премии за медали на Играх стран СНГ

Фото: Минспорт МО
Спортсмены Московской области, завоевавшие призовые места на Играх стран СНГ 2023, а также их тренеры получат вознаграждение из бюджета региона. Сумма премиальных составит 7,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Мы находим решения для поддержки наших спортсменов, которые столкнулись с дискриминацией на мировой арене. Благодаря дружественным странам стало возможным проводить масштабные международные соревнования. По решению нашего губернатора все подмосковные призеры и победители Игр стран СНГ и их тренеры за первое место получат 130 тыс рублей, за второе – 100 тыс, за третье– 80 тыс рублей», – сказал глава подмосковного Минспорта Дмитрий Абарёнов.27 спортсменов региона суммарно получат 4,77 млн рублей. Еще 2,43 млн рублей премиальных распределят между 26 личными тренерами победителей и призёров.
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