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Подмосковные спортсмены получат премии за медали на Играх стран СНГ

20 сентября 2023, 20:43
Фото: Минспорт МО

Фото: Минспорт МО

Спортсмены Московской области, завоевавшие призовые места на Играх стран СНГ 2023, а также их тренеры получат вознаграждение из бюджета региона. Сумма премиальных составит 7,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Мы находим решения для поддержки наших спортсменов, которые столкнулись с дискриминацией на мировой арене. Благодаря дружественным странам стало возможным проводить масштабные международные соревнования. По решению нашего губернатора все подмосковные призеры и победители Игр стран СНГ и их тренеры за первое место получат 130 тыс рублей, за второе – 100 тыс, за третье– 80 тыс рублей», – сказал глава подмосковного Минспорта Дмитрий Абарёнов.
27 спортсменов региона суммарно получат 4,77 млн рублей. Еще 2,43 млн рублей премиальных распределят между 26 личными тренерами победителей и призёров.


Представители Подмосковья выступали на II Играх стран СНГ в составе сборной России. Соревнования в Белоруссии прошли по 20 видам спорта. Регион представлял 31 атлет в 16 видах. По итогам они завоевали 42 медалей: 21 – высшей пробы, 18 – серебряные и три – бронзовые.

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Подмосковный «Феникс» успешно стартовал на чемпионате России по следж-хоккею
20 сентября 2023, 19:05

Фото: Минспорт МО

Следж-хоккеисты подмосковного клуба «Феникс» с победы стартовали на чемпионате России. В первом матче турнира они одержали победу над СХК «Ястребы» из Оренбурга, сообщили в пресс-служба Минспорта Московской области.
Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу красногорцев. Единственную шайбу в ворота «Ястребов» забросил нападающий Рамиль Илалутдинов. 
 
Первый круг чемпионата России проходит в Ижевске с 20 по 27 сентября. В участвуют восемь сильнейших команд страны. Следующую игру «Феникс» проведёт 21 сентября. Соперником станет сборная Челябинска.  

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#минспорт мо
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#подмосковье
#московская область
#чемпионат россии
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Кожевников: СКА играет неплохо, надо дать время, чтобы новички сыгрались
20 сентября 2023, 14:53

Фото: iStock/JohnAlexandr

Олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился в беседе с «РБ Спорт» своими мыслями о серии неудач СКА в начале сезона КХЛ.
«СКА обязательно поднимется. Нам нужно дать новичкам время для адаптации. Все ребята очень талантливы и молоды», — цитирует Кожевникова «РБ Спорт».

По мнению олимпийского чемпиона, отсутствие Яшкина сказывается на игре, однако есть и другие таланты, которые должны воспользоваться шансом. Он также добавил, что у СКА есть сложности с голами.

Кожевников подчеркнул, что СКА удастся исправить свое положение. По словам спортсмена, выводы следует делать хотя бы после 10 матчей.

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#хоккей
#спортсмены
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Футболист Кухарчук: Смену спортивного гражданства буду обдумывать за чаем
20 сентября 2023, 14:21

Фото: iStock/master1305

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук заявил, что смену спортивного гражданства будет обдумывать за чаем. Об этом сообщает «РБ Спорт».
«Давайте так: когда мне сделают предложение о смене гражданства, я вам позвоню, позову в Нижний Новгород, попьем чай и подумаем», — приводит «РБ Спорт» ответ футболиста на вопрос о смене спортивного гражданства.

Кухарчук отметил, что неважно где футболисты будут играть в футбол: в Европе или России, главное — это получение практики. Он также подчеркнул, что во время своего приезда иностранные спортсмены отмечают высокий уровень российских чемпионатов.

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Подмосковные спортсмены заработали три медали первого чемпионата мира по гонкам с препятствиями
19 сентября 2023, 21:49

Фото: Минспорт МО

Спортсмены из Московской области выиграли в составе сборной России золотую и две серебряные медали первого чемпионата мира по гонкам с препятствиями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
Соревнования проходили в шести категориях, в зависимости от возраста и уровня подготовки атлетов. Победителей определяли на четырёх дистанциях – суперкороткой, короткой, длинной, а также в командной гонке.
 
По итогам трёх соревновательных дней чемпионкой мира в гонке национальных команд стала Алиса Петрова. Кроме того, она взяла серебро на длинной дистанции в категории профессионалов. Ещё одну серебряную награду завоевал Олег Прокудин на короткой дистанции среди участников 10-15 лет.
 
Первый официальный чемпионат мира по гонкам с препятствиями прошёл в бельгийском Генке. В соревнованиях участвовали около 3 тыс спортсменов из 55 стран. Россию представляли как спортсмены-любители, так и сборные команды.

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#подмосковье
#московская область
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79-летняя Людмила Колобанова выиграла Московский марафон в своей возрастной категории
19 сентября 2023, 19:38

Фото: пресс-служба Станислава Каторова

Единственная в мире 17-кратная чемпионка международных лыжных марафонов, почётный житель города Реутов Людмила Колобанова выиграла десятый юбилейный Московский международный марафон. Она стала самой возрастной участницей из тех, кто не только вышел на старт, но и добрался до финиша на сложнейшей дистанции 42 км 195 м, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Маршрут проходит по самому центру столицы: набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду. Старт и финиш Московского марафона традиционно проходят в «Лужниках».

На юбилей 38 тыс человек зарегистрировались в качестве участников, и это абсолютный рекорд. Реутовчанка Людмила Колобанова заняла первое место в своей возрастной группе. Она пробежала дистанцию за 5 часов 24 минут и 47 секунд. Московский марафон стал 197-м в любительской карьере спортсменки.
«Это мой 197-й марафон. Мне 79 лет. Я бегу сегодня полный марафон. Двигаться нужно всегда, в любом возрасте! Когда ты двигаешься, всё хорошо – и здоровье лучше, и настроение хорошее», – поделилась Людмила Колобанова перед стартом.
Поздравления с очередной победой известной в Реутове спортсменке передал глава муниципалитета Станислав Каторов
«Людмила Иосифовна заражает всех своим оптимизмом и является активным и неуспокоенным жителем. Член Общественной палаты Реутова, она участвует во всех городских мероприятиях, делает всё для того, чтобы наш город был не только уютным и благоустроенным, но и защищает его имя на всероссийских и международных соревнованиях», – сказал Каторов.  
Легкоатлетка Людмила Колобанова – единственная в мире 17-кратная чемпионка международных лыжных марафонов. Является членом комиссии по общественному контролю Общественной палаты Реутова. Свой первый километр на лыжах Колобанова пробежала в начальной школе за 3 минуты 12 секунд. Это стало отправной точкой спортивной карьеры. В числе личных побед спортсменки – разряды по шахматам и шашкам, конькобежному и лыжному спорту, лёгкой атлетике.

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#подмосковье
#станислав каторов
#марафон
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Подмосковные биатлонисты взяли золото и серебро чемпионата России
19 сентября 2023, 19:25

Фото: Минспорт МО

Подмосковные спортсмены завоевали две медали на летних стартах чемпионата России по биатлону. На их счету – золото и серебро соревнований, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Кирилл Стрельцов стал лучшим в индивидуальной гонке на 20 км, допустив один промах. А Анастасия Гореева показала второе время на дистанции 7,5 км среди девушек. 
 
Оба биатлониста представляют Московский областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и областную Спортивную школу олимпийского резерва «Истина».
 
Заключительные гонки чемпионата проходят в Тюмени на базе Центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».
 
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Воробьёв: 30 лучших подмосковных спортшкол поощрят областными грантами
19 сентября 2023, 17:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

30 лучших подмосковных спортивных школ получат гранты. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Субсидии выдадут спортшколам и школам олимпийского резерва, где воспитанники по итогам прошлого года показали высокие достижения.
«Чтобы поощрить сильные тренерские коллективы и талантливых специалистов, уже осенью 30 лучшим спортивным школам региона выделим гранты. Их направят на стимулирующие выплаты. В течение года ежемесячная прибавка для руководителей составит до 53 тыс рублей, а для тренеров – до 10 тыс», – пояснил глава региона. 
По его словам, для подмосковных властей принципиально важно поддерживать и развивать в регионе как любительский спорт, так и спорт высших достижений. 
«Мы обустраиваем площадки, ремонтируем физкультурно-оздоровительные комплексы, открываем школьные стадионы, чтобы жители могли тренироваться в любое удобное время. Особое внимание – спортивным школам, где с юных лет воспитывают чемпионов, приумножают традиции большого спорта», – отметил Воробьёв
Рейтинг спортшкол в Московской области формируют с 2017 года. По итогам прошлого года оценивалась работа 125 спортивных школ из 49 городских округов. В 30 лучших развивается 61 вид спорта, в том числе 40 олимпийских. 

Под руководством 829 тренеров подготовку проходят более 21 тыс воспитанников. Порядка 1,6 тыс из них включены в сборные области, а 309 – в сборные России. Ребята выиграли около 540 медалей на всероссийских спартакиадах, чемпионатах и первенствах страны.
 
Лидером в рейтинге стала СШОР «Космос» из Подольска, среди воспитанников которой – бронзовый призёр Олимпиады в Токио по греко-римской борьбе Сергей Емелин. 
 
Также в первых строках рейтинга – СШОР «Комета» из Коломны, воспитавшая серебряного призёра Игр-2022 по конькобежному спорту Даниила Алдошкина, и СШОР «Олимп» из города Домодедово, где занимается чемпионка Европы и победительница международных соревнований года по боксу Юлия Чумгалакова. 

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#москва
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Представители Подмосковья завоевали две медали первенства России по вольной борьбе
19 сентября 2023, 14:15

Фото: Минспорт МО

Спортсмены из Московской области завоевали золотую и серебряную медали на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В престижной весовой категории до 70 кг золото взял Иналбек Шериев. В самом тяжёлом весе – до 125 кг – второе место занял Артём Пуховский. Оба борца представляют Московскую областную спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.
 
Первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет проходило в Наро-Фоминске с 14 по 18 сентября.

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Футболист Титов: История о том, что я мог уйти в ЦСКА — неправда
19 сентября 2023, 13:23

Фото: iStock/matimix

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в беседе с «РБ Спорт» рассказал о матче памяти Ильи Цымбаларя и ложной информации о возможном переходе в ЦСКА.
По словам футболиста, матч памяти Ильи Цымбаларя был хорошим. Он также отметил, что у «Спартака» присутствует прекрасное взаимопонимание.

Титов, комментируя информацию о его переходе в ЦСКА, заявил, что такого никогда бы не произошло.

«В шутку была ситуация в 2004 году, когда я не играл. Гинер и я стояли в метре друг от друга. Он в шутку тогда предложил: «А давай к нам». Я ответил, что при всем уважении, но не сделаю этого никогда. И на этом тема была закрыта», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Футболист подчеркнул, что возможность таких переходов больше касается иностранцев.

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