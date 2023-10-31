Подмосковные спортсмены приняли участие в Первенстве России по бобслею

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Спортсмены из Московской области завоевали два золота и одно серебро в трех дисциплинах.
Стоит отметить что подмосковные спортсменки побили взрослый рекорд олимпийской трассы «Санки».
Кроме этого, в дисциплине «монобоб», Анастасия Курышева завоевала серебряную медаль.
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