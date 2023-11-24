Подмосковные спортсмены стали призерами чемпионата России по перетягиванию каната

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
По итогам чемпионата России серебряным призером стала сборная Московской области, которая смогла обойти сборную Республики Дагестан. Подмосковная команда уступила команде из Санкт-Петербурга.
Стоит отметить, что в весе до 720 килограммов серебро Кубка России завоевали представители сборной Подольска.
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