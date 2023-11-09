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Подмосковные спортсмены стали призерами Чемпионата России по тхэквондо

09 ноября 2023, 11:24
Фото: пресс-служба Ассоциации

Фото: пресс-служба Ассоциации

Спортсмены сборной Московской области приняли участие в Чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ 2023. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации.
Соревнования проходили с 2 по 5 ноября в Санкт-Петербурге.

Всего в чемпионате приняли участие свыше 1600 спортсменов со всей России. Участники боролись за право переставлять честь России на международных соревнованиях в составе национальной сборной.


«Эти соревнования продемонстрировали не только физическое мастерство спортсменов, но и их приверженность ценностям уважения, дисциплины и настойчивости. <…> Турниры такого уровня являются свидетельством растущей популярности и успеха этого вида спорта как в Московской области, так и в России в целом», - отметил президент федерации тхэквондо МФТ Александр Менчук.
Сборная Московской области завоевала на турнире 21 «золото» и «серебро»,а также 15 бронзовых медалей.

Стоит отметить, что 16 подмосковных спортсменов попали в сборную России по тхэквондо МФТ. Они будут представлять честь страны на международных соревнованиях в 2024 году. Кроме этого,ещё 8 спортсменов вошли в резервный состав национальной сборной.


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Подмосковные арбалетчики выиграли четыре медали на международном турнире
09 ноября 2023, 09:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Четыре медали завоевали подмосковные арбалетчики на международных соревнованиях и «Кубке Сенежа» по стрельбе из арбалета. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходили в Солнечногорске в ФОКе «Поварово» имени Б.П. Михайлова с 2 по 7 ноября.

В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов из России, Египта, Турции, Украины, Грузии, Ирака, Ливанской Республики, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

Подмосковные спортсмены завоевали три «серебра» и одну «бронзу». Алексей Боденко выиграл «серебро» дисциплинах — 60 и 120 выстрелов на международном турнире,а также на 60 выстрелов на «Кубке Сенежа». Бронзовым призером в дисциплине на 60 выстрелов «Кубка Сенежа» стала Алина Сорокина.

Стоит отметить, что соревнования были посвящены 85-летию со дня образования города Солнечногорск.

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#стрельба
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Клуб россиянина Арсена Захаряна досрочно вышел в плей-офф Лиги Чемпионов
09 ноября 2023, 01:08

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад», за который выступает россиянин Арсен Захарян, вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА за два тура до конца группового этапа.
В очередном туре главного европейского клубного турнира «Реал Сосьедад» сор счётом 3:1 обыграл португальскую «Бенфику». Арсен Захарян вышел на поле на 78-й минуте матча, но какими-либо полезными действиями при этом не отметился.

После победы испанский клуб набрал 10 очков в турнирной таблице, гарантировав себе выход в плей-офф. Таких же результатов добились немецкая «Бавария», мадридский «Реал», итальянский «Интер» и английский «Манчестер Сити».

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#лига чемпионов
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Стала известна причина смерти футболиста Лесина в Сочи
Отец погибшего футболиста Лесина заявил, что его сын скончался от асфиксии
08 ноября 2023, 22:10

Фото: iStock/Nastco

Чувашский футболист и тренер Алексей Лесин, найденный погибшим в Сочи, умер от асфиксии, об этом сообщил его отец Сергей Лесин в интервью для «Спорт-Экспресс».
«Экспертиза показала, что он умер от асфиксии - захлебнулся, проще говоря», - прокомментировал ситуацию Лесин.

По словам отца погибшего, его сын с компанией пошёл в бар, однако, из-за дресс-когда его не пустили. Он сказал друзьям, что подождёт их и пошёл бродить по городу. В пять часов утра его видели идущим из другого бара в сторону моря, а уже в восемь утра его тело нашли на берегу.

Напомним, ранее Сергей Лесин также рассказал, что никак не может получить тело сына из морга. Следователи ссылаются на некие дополнительные проверки и не выдают семье труп, хотя у них на руках имеются все необходимые бумаги.

Напомним, Лесин погиб 6 ноября в Сочи, куда приехал для участия на Всероссийских соревнованиях по футболу. По словам родственников спортсмена - у него не было проблем со здоровьем, к тому же, личные вещи футболиста так и не были обнаружены.

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#сочи
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#море
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РИА: Отец погибшего футболиста Лесина не может забрать из морга тело сына
08 ноября 2023, 21:11

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Отец погибшего чувашского футболиста Алексея Лесина Сергей Лесин рассказал, что ему не дают забрать из морга тело сына, в интервью для «РИА Новости».
«У нас сейчас главная проблема в том, что мы не можем вывезти тело с территории морга, потому что следователи не предоставляют никакие документы и никакую информацию. Я второй день прошу подготовить документы, а следователь сейчас не выходит на связь, хотя машина для перевозки тела уже здесь», - прокомментировал ситуацию Лесин-старший.

По словам отца погибшего, с организацией церемонии прощания им активно помогают бывшие воспитанники Лесина, а также члены футбольных клубов, за которые он играл. Похороны должны пройти 12 ноября в городе Чебоксары. 

Напомним, Лесин погиб 6 ноября в Сочи, куда ​приехал для участия на Всероссийских соревнованиях по футболу. Причина гибели спортсмена пока что не установлена. По словам родственников спортсмена - у него не было проблем со здоровьем, к тому же, личные вещи футболиста так и не были обнаружены.

Алексею Лесину было всего 30 лет.

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Василий Уткин назвал главную проблему тренера Абаскаля в «Спартаке»

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#футбол
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В Жуковском прошёл турнир по шахматам «Мемориал В. Н. Коновалова»
08 ноября 2023, 20:09

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В молодёжном центре «Дружба» в подмосковном Жуковском состоялся открытый городской турнир по шахматам «Мемориал В. Н. Коновалова». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Турнир был проведён в память основателя клуба «Двойной шах» Валерия Николаевича Коновалова. В мероприятии приняли участие 50 спортсменов в возрасте от 12 до 90 лет. Участники были не только из Жуковского, но и из Москвы, Раменского, а также Люберецкого и Раменского районов.

По итогу состязаний в основном составе первое место занял Антон Ситников из Москвы, второе — Сергей Архипов из посёлка Малаховка), третье – Олег Пыхтинов из Раменского.

Среди ветеранов первое, второе и третье места заняли соответственно тренер по шахматам молодёжного центра «Дружба» Михаил Кузнецов, раменчанин Михаила Медведева, и Алексей Горбатов из Жуковского.

Что касается школьников, то здесь в турнире победителем стал Дмитрий Приходько из Раменского, серебро завоевал Кирилл Глазов из Москвы, бронзу – Тигран Сейранов тоже из Раменского.

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#шахматы
#жуковский
#спорт
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Василий Уткин назвал главную проблему тренера Абаскаля в «Спартаке»
Уткин: Проблема Абаскаля заключается в слишком большом количестве идей
08 ноября 2023, 18:22

Фото: istockphoto/Rost-9D

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин назвал главную проблему тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. На его взгляд, у того слишком много творческих идей, которые мешают сосредоточиться на достижении конкретного результата.
После матча с14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «красно-белые» сыграли вничью 1:1 с «Локомотивом», Уткин объявил, что наконец-то понял, в чем заключаются трудности Абаскаля. По мнению спортивного аналитика, дело вовсе не в том, что его идеи непонятны или сложны для воплощения на футбольном поле. Проблема в том, что их просто слишком много, передает «Чемпионат».

Комментатор отметил, что «Спартак» заиграл гораздо лучше после того, как был удален один игрок. На его взгляд, это произошло потому, что оставшимся на поле футболистам не пришлось разбираться в том нагромождении мыслей, которые тренер, как всегда, вывалил на команду. Оставшись в меньшинстве, игроки вынуждены были сосредоточиться на игре и на оптимальности действий, что и принесло результат, заключил Уткин.

После 14-ти туров «Спартак», имея в активе 21 очко, занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.

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#футбол
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Судья Иванюк опроверг предвзятость судей в игре СКА — «Авангард»
08 ноября 2023, 15:26

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Судья международной категории Александр Иванюк заявил, что со стороны судейства никакой предвзятости в матче СКА — «Авангард» не было, а все замечания и дисквалификации были уместны.
«Никакой предвзятости у судей не было. Была драка, и Ротенберг считает, что, когда игрок СКА упал на лёд, соперник его добивал. Тут есть определенная методика: как только игроки упали и коснулись льда, то тут же помощники судьи должны их разнять и перекрыть руки. А когда хоккеисты дерутся один на один, то кто туда полезет? В том моменте помощники сделали всё правильно. Ротенбергу не понравилось, что игрок СКА поскользнулся, а соперник его успел ударить, но здесь никто не успеет среагировать», — прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Иванюк.

Он добавил, что. Ко всему прочему, в регламенте прописан запрет на комментирование работы судей. Что Ротенберг нарушил, за что и получил дисквалификацию.

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#хоккей
#судья
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Функционер Камоцци назвал Сергеева лучшим нападающим
08 ноября 2023, 15:16

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что лучшим российским нападающим сейчас является Иван Сергеев.
При этом, он отметил и исключительный талант Александра Соболева.

«Для меня Соболев — лучший российский нападающий, он может делать на поле всё. Но нужно признать, что сейчас Саша не в форме. На данный момент лучший российский нападающий — это Иван Сергеев, его нужно отметить, он забивает важные голы. Но я надеюсь, что Соболев вернётся на свой прежний уровень», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи может покинуть кубанский клуб. Так, футболистом заинтересовался турецкий ФК «Галатасарай», однако переговоров всё ещё не было.

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#спорт
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#футбол
#спортсмены
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Баскетбольный клуб «Химки» возглавил турнирную таблицу Суперлиги
08 ноября 2023, 15:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» одержал победу в шестом матче нового сезона Суперлиги и возглавил турнирную таблицу. Об этом сообщила

Шестой матч был выездным и прошел в Ижевске. Игра между командами Купол-Родники» и «Химки» завершилась со счетом 58:77 в пользу подмосковных баскетболистов.


«Мы хорошо подготовились, несмотря на тяжелый календарь. Это пятый матч за 14 дней.<…> Глубина скамейки позволяет нам проводить качественную ротацию. В целом доволен проведенной игрой, необходимо лишь уменьшить количество потерь. Сейчас немного отдохнем и будем готовиться к следующей игре», - отметил главный тренер БК «Химки» Александр Мальцев.


Стоит отметить, что следующий матч пройдет на домашней площадке в Баскетбольном центре Московской области 13 ноября. Химкинские спортсмены будут играть с БК «Тамбов».

Кроме этого, по итогам шести матчей «Химки» делят первую строчку с БК «Темп-СУЗМ» из Свердловской области.

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