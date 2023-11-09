Подмосковные спортсмены стали призерами Чемпионата России по тхэквондо

Фото: пресс-служба Ассоциации
Всего в чемпионате приняли участие свыше 1600 спортсменов со всей России. Участники боролись за право переставлять честь России на международных соревнованиях в составе национальной сборной.
«Эти соревнования продемонстрировали не только физическое мастерство спортсменов, но и их приверженность ценностям уважения, дисциплины и настойчивости. <…> Турниры такого уровня являются свидетельством растущей популярности и успеха этого вида спорта как в Московской области, так и в России в целом», - отметил президент федерации тхэквондо МФТ Александр Менчук.Сборная Московской области завоевала на турнире 21 «золото» и «серебро»,а также 15 бронзовых медалей.
Стоит отметить, что 16 подмосковных спортсменов попали в сборную России по тхэквондо МФТ. Они будут представлять честь страны на международных соревнованиях в 2024 году. Кроме этого,ещё 8 спортсменов вошли в резервный состав национальной сборной.
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