Подмосковные спортсмены стали призерами соревнований по фехтованию

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В личном зачете среди женщин Марина Кесаева по итогам двух дней соревнований завоевала первое место. На втором месте оказалось представительница Самары, а на третьем спортсмена из Москвы.
Кроме этого, награждали призеров директор центра развития фехтования Центрального федерального округа Александр Чернышев и заслуженный тренер России Василий Скорневский.
Стоит отметить, что соревнования проходили в многофункциональном спорткомплексе «Чкалов Арена» с 25 по 29 октября.
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