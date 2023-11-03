Подмосковные спортсмены стали призерами соревнований по спортивной аэробике

Фото: пресс-служба администрации Можайского городского округа
Спортсмены из Можайска приняли участие в международных соревнованиях по спортивной аэробике «Аэроосень-2023». Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского городского округа.
Можайская делегация приняла участие на турнире в составе сборной команды Московской области. Соревнования проходили в Минске с 27 по 29 октября.
Все спортсмены являются воспитанниками дворца спорта «Багратион».
В «Индивидуальных выступлениях» в мужской категории старше 18 лет первое место занял Александр Блазнин.
Кроме этого, Александр Блазнин с Софией Гареевой стали также золотыми призерами в дисциплине «Пары 18 ». Соревнования проходили в Минске с 27 по 29 октября.
Стоит отметить, что будут выступать на «Кубок Московской области» в Солнечногорске.
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Все спортсмены являются воспитанниками дворца спорта «Багратион».
Кроме этого, Александр Блазнин с Софией Гареевой стали также золотыми призерами в дисциплине «Пары 18 ». Соревнования проходили в Минске с 27 по 29 октября.
Стоит отметить, что будут выступать на «Кубок Московской области» в Солнечногорске.
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Мира Полтева