Подмосковные спортсмены стали призёрами международной Спартакиады пенсионеров

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В турнире приняли участие более 700 человек из субъектов Российской Федерации, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики, Белоруссии, Казахстана и Финляндии. Возрастная категория соревнований для мужчин — от 60 лет , для женщин — от 55.
Сборную Московской области представляли Геннадий Гмыра, Наталья Шекшуева и Александр Кузовников, из Коломны, Николай Волосков из городского округа Щёлково, Лариса Василенко из Дмитрова, Алексей Горбатов из Жуковского, Наталья Воротникова из Мытищ, Любовь Богатова из Орехово-Зуева и Тамара Ломасова из Серпухова.
Стоит отметить, что все команды достойно боролись в комбинированной эстафете, сдавали нормативы ГТО, настольному теннису, лёгкой атлетике, шахматам и пулевой стрельбе из пневматической винтовки.
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