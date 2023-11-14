Подмосковные спортсмены выиграли шесть медалей на Кубке России по бобслею

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
По итогам всех дней Кубка России бобслеисты из Московской области завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.
Также в Анастасия Дудкина и Снежана Трофимец выиграли золото в парной дисциплине среди женщин.
Кроме этого, первое место в мужских четверках выиграли остислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев.
Стоит отметить, что и бронзу в мужских четырёхместных экипажах выиграли подмосковные Степан Дубинко, Александр Ефимов, Никита Захарченко и Максим Ипатов.
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