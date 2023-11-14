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Подмосковные спортсмены выиграли шесть медалей на Кубке России по бобслею

14 ноября 2023, 09:21
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные бобслеисты стали призерами Кубка России по бобслею. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования прошли в Сочи с 7 по 13 ноября. В них приняли участие 77 спортсменов из 11 регионов страны.

По итогам всех дней Кубка России бобслеисты из Московской области завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.


В дисциплине «Двухместный экипаж» среди мужчин все призовые места были заняты подмосковными спортсменами. Золотыми призерами стали Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев, на второй ступене расположились Степан Дубинко и Михаил Мордасов. А бронзовыми призерами стали Алексей Стульнев и Александр Ефимов.

Также в Анастасия Дудкина и Снежана Трофимец выиграли золото в парной дисциплине среди женщин.

Кроме этого, первое место в мужских четверках выиграли остислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев.

Стоит отметить, что и бронзу в мужских четырёхместных экипажах выиграли подмосковные Степан Дубинко, Александр Ефимов, Никита Захарченко и Максим Ипатов.

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Даниил Медведев победил Андрея Рублева на старте итогового турнира ATP
14 ноября 2023, 01:33

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев в первом своём матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянском Турине со счётом 6:4, 6:2 обыграл своего соотечественника Андрея Рублёва, занимающего пятую строчку в мировом рейтинге. Об этом 14 ноября пишет «РБК-Спорт».
Двум лучшим российским теннисистам, которые выступают в Красной группе турнира, еще предстоят поединки с испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым. Из квартета в полуфинал выйдут двое лучших.

В свою очередь, в Зелёной группе Итогового играют первая ракетка мира — серб Новак Джокович, а также итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас и норвежец Хольгер Руне. Любопытно, что половина из участников турнира  либо россияне, как Медведев и Рублёв, либо имеют русские корни, как Зверев и Циципас, который является сыном бывшей советской теннисистки Юлии Сальниковой.

Призовой фонд турнира, в котором ежегодно участвуют 8 лучших теннисистов сезона, в этом году составит 15 миллионов долларов. При этом, участие только в одном матче принесет каждому из спортсменов по $161,5 тыс, а победа в нем — $390 тыс. Победитель же Итогового получит рекордные $4,8 млн.

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#италия
#россия
#теннис
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«Надо 100% уезжать сейчас»: Березуцкий посоветовал спортсменам уезжать из России
14 ноября 2023, 00:08

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на YouTube заявил, что российским спортсменам ради выступлений в турнирах следует уезжать из страны.
«Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то 100% надо уезжать. Если просто зарабатывать деньги и играть, тогда можно оставаться. Это касается не только российских футболистов. Это касается вообще всех спортсменов из России, которые если могут где-то выступать, должны выступать. Конечно, надо по возможности ехать куда угодно, если такая возможность есть», — сказал Березуцкий.

Василий Березуцкий на протяжении 17 лет выступал за ЦСКА. Спортсмен выиграл за это время 14 трофеев: семь Кубков России, шесть чемпионатов и Кубок УЕФА. Также Березуцкий в период с 2020 по 2021 год и в 2022 году являлся тренером армейцев.

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В Жуковском прошёл хоккейный матч памяти Покровского

Футболист Парфенов: «Красно-белым будет тяжело выиграть чемпионат»
#чемпионат
#спортсмен
#мок
#россия
#спортсмены
#футбол
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В Жуковском прошёл хоккейный матч памяти Покровского
13 ноября 2023, 20:35

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

На крытом катке метеор в Жуковском состоялся хоккейный матч памяти Валерьяна Покровского, возглавлявшего команду «Вымпел». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что на лёд вышли е ученики Валерьяна Сергеевича, ветераны-воспитанники хоккейного клуба «Вымпел», в том числе и тренеры-преподаватели спортивной школы «Метеор» Александр Корольков и Артем Рыбин.

Игра закончилась счётом 17:10 победой «красных».

Под руководством тренера Валерьяна Покровского команда «Вымпел» с 1974 год по 1981 год представляла Жуковский и весь регион во всесоюзных соревнованиях. Его воспитанниками были такие спортсмены, как Василий Демин, Юрий Савцилло, Владимир Попов и многие другие.

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#жуковский
#ветераны
#игра
#спортсмены
#хоккей
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Футболист Парфенов: «Красно-белым будет тяжело выиграть чемпионат»
13 ноября 2023, 17:28

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Парфенов заявил о том, что в этом сезоне «Спартаку будет тяжело выиграть чемпионат, однако команда всё равно должна стараться.
Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице.

«Команда должна бороться за медали, хотелось бы за золото. Шестое место, скорее всего, не устраивает тренера и руководство. Мы воспитаны так, что «Спартак» всегда должен бороться за медали. <…> Сейчас большой отрыв от первого места, и конкуренты не будут проигрывать каждый матч. Красно-белым будет тяжело выиграть чемпионат, но стараться надо», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Парфенов.

Он добавил, ч о команда должна стремиться попасть хотя бы в первую троку.

Также, по мнению спортсмена, у «Спартака «всё же есть шансы выиграть Кубок.

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#спорт
#медали
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#спартак
#чемпионат
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Агент Сафонов допустил уезд Тюкавина за границу
13 ноября 2023, 17:19

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Футбольный агент Алексей Сафонов завил, что по форварду «Динамо» Константину Тюкавину есть предложение из-за границы, поэтому уезд спортсмена в перспективе быть может.
При этом, он отметил, что в случае, если контракт с «Динамо» будет продлён ещё на год, то спортсмен выполнит все условия.

«Не могу сказать, потому что в любое трансферное окно идут переговоры. Может быть, он за границу уедет или еще что-то. Надо садиться с руководством «Динамо» и обсуждать эти вопросы. <…> Мы никуда не торопимся. Определённые предложения по нему есть. Но не хочу это обсуждать. Если «Динамо» рассказало об опции продления через столько-то минут — хорошо. Я подтверждаю слова «Динамо», — ответил в беседе с «РБ Спорт» Сафонов.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявлял, что во время матча с «Оренбургом» была автоматически активирована опция продления контракта Тюкавина ещё на год.

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#спорт
#клуб
#контракт
#спортсмен
#переговоры
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Вице-чемпионы Игр-2022 Тарасова и Морозов закончили спортивную карьеру
13 ноября 2023, 16:35

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Вице-чемпионы Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов решили завершить карьеру.
«Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем её. К сожалению, может быть, к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать мы не будем», —сообщил Владимир Морозов, пишет ТАСС. 
9 ноября Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) решили отозвать иск из Спортивного арбитражного суда (CAS) на решение об отстранении от международных турниров. Разбирательство, которое было начато в апреле 2022 года, завершено.

В активе пары Тарасовой и Морозова две серебряные медали Олимпийских игр. Спортсмены были вторыми в личном зачете на Олимпиаде-2022 в Пекине и в команде на турнире 2018 года в Пхенчхане. Также они дважды обладатели серебра чемпионатов Европы и мира и бронзовых медалей ЧМ.

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#спорт
#фигурное катание
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#политика
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Серебряные Пруды приняли участие в соревнованиях по плаванию
13 ноября 2023, 15:43

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Спортсмены из Серебряных Прудов приняли участие в Первенстве городского округа Луховицы Московской области по плаванию «Золотая осень». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Соревнования проходили в городском округе Луховицы на базе спорткомплекса «Дельфин».

В открытом турнире приняли участие 6 команд из Зарайска, Луховиц, Озёр и Серебряных Прудов.

86 спортсменов боролись за победу в первенстве.

По итогам заплывов Серебряно-Прудские спортсмены завоевали 9 медалей. Глебова Анастасия стала золотым призером в на дистанциях 100 метров вольным стилем и 100 метров брассом. Храмцова София уступила своей землячке и стала серебряным призером в этих дистанциях.

Также серебро завоевали Айрапетян Григорий и Бубнов Пётр на дистанции 100 метров брассом. Кроме этого Петр также стал вторым в дистанции на 100 метров вольным стилем. 

Стоит отметить, что бронзовым призером стала Кусакина Маргарита в заплывах брассом и вольным стилем.

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#серебряные пруды
#подмосковье
#луховицы
#соревнования
#спортсмены
#плавание
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Подмосковная теннисистка стала серебряным призером Первенства России
13 ноября 2023, 13:36

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсменка из Московской области выиграла серебряную медаль на первенстве России по настольному теннису. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили с 9 по 12 ноября на базе  СК «Чертаново». Всего в чемпионате приняли участие 120 спортсменов со всей ​России.

По итогам турнира пара Альфия Юнусова из Подмосковья вместе Юлией Гусевой из Санкт-Петербурга стали обладателями серебряных медалей, уступив противникам 2 очка.

«Наверное, немного не повезло в финале, какие-то не вынужденные ошибки привели к проигрышу. Возможно, уже попав в финал, девчонкам немного не хватило той жажды победы, которая у них была на пути к финалу. Но пара получилась хорошая, надеемся, что вместе эти спортсменки ещё не раз поднимутся на ступени пьедесталов», - отметила тренер по настольному теннису УОР №3 Московской области Светлана Федосеева.

Стоит отметить, что ранее спортсменки Московской области выиграли бронзу на первенства России в составе сборной команды.

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#подмосковье
#тренер
#соревнования
#теннис
#первенство
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В Подмосковье прошел чемпионат по быстрым шахматам
13 ноября 2023, 13:36

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

23 команды выступили на чемпионате Московской области по быстрым шахматам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили в в МФК Минфина России в городском округе Домодедово.

Участие в турнире приняли 14 регионов Московской области.

Стоит отметить, что быстрые шахматы или шахматы рапид — это формат партий с укороченным временным лимитом, в которых одна партия разыгрывается в течение минимум 10 минут, но не превышает часа. 

По итогам турнира в общем зачете 1 место заняла команда «durakov.net». Второе место заняли ребята из  «Одинцово», а третьими стали ШК «Гроссмейстер» из Мытищ.

Среди муниципальных образований победу одержал городской округ Люберцы. На второй и третьей ступене расположились Подольск и Солнечногорск.

Кроме этого, в соревнованиях также принимали участие два гроссмейстера и пять международных мастеров.

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