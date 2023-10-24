Спортсмены из Подмосковья выступят на Первенстве мира по спортивной борьбе

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Обладательница серебряных медалей молодежных первенства мира и Европы, чемпионка Универсиады Вусала Парфианович будет представлять Россию в дисциплине «женская борьба» в весовой категории до 68 кг. Она представляет городские округа Орехово-Зуево и Солнечногорск.
Стоит отметить, что соревнования проходят с 24 по 29 октября.
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