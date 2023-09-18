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Подмосковные спортсмены взяли пять медалей I Всероссийских игр князя Александра Невского

18 сентября 2023, 16:19
Фото: Минспорт МО

Фото: Минспорт МО

Команда Московской области завоевала пять медалей I Всероссийских спортивных игр благоверного великого князя Александра Невского. В копилке сборной региона – три золота и бронза в личном зачёте, а также серебро – в командном, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

На турнире в Кемеровской области прошли соревнования по баскетболу, мини-футболу, самбо и шахматам. Также состоялся приём нормативов комплекса ГТО. Всего было разыграно 40 комплектов медалей.

Московскую область представляли 16 спортсменов. С наградами возвращаются подмосковные шахматисты и самбисты. Сборная региона по шахматам не проиграла ни одного матча и стала серебряным призёром турнира в командном зачёте. Кроме того, Максим Чертков и Святослав Лисенков завоевали золотые медали в личном зачёте.


В соревнованиях по самбо в весовой категории 53 кг Ильдар Гильмутдинов стал победителем соревнований, а Параскева Генералова заняла третье место в весовой категории 54 кг.

В общем зачёте I Всероссийских спортивных игр благоверного великого князя Александра Невского сборная митрополии Московской области стала пятой среди 36 регионов.

Игры проводились Русской православной церковью, но в них могли участвовать спортсмены любых исповеданий. Соревнования собрали более 400 спортсменов 12-14 лет.

Вторые по счёту игры состоятся в 2024 году в Нижнем Новгороде.

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86 юных спортсменов отметили в Кашире эстафетами Всероссийский день бега
18 сентября 2023, 15:04

Фото: администрация г. о. Кашира

Всероссийский день бега отметили на стадионе МАУ «Спортклуб «Кашира» им. Н.П. Елисеева». В программу соревнований вошли весёлые эстафеты и забег на 400 м, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Юные легкоатлеты в ходе спортивных эстафет продемонстрировав ловкость и командный дух. Самой быстрой оказалась команда «Солнышки». Она была награждена кубком, медалями и призами.  

Всего участие в состязаниях приняли 86 воспитанников секции лёгкой атлетики спортклуба. Мероприятие организовали его инструкторы.

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#кашира
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#бег
#лёгкая атлетика
#подмосковье
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Спортсмены из Каширы вышли на старт Московского марафона
18 сентября 2023, 14:55

Фото: администрация г. о. Кашира

Жители городского округа Кашира приняли участие в Х юбилейном Московском марафоне. На крупнейший забег страны в этом году зарегистрировались рекордные 38 тыс участников, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Маршрут марафона проходит по центру столицы – набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду, а также под стенами Кремля. Протяжённость маршрутов составила 42,2 и 10 км.  

Дистанцию в 10 км преодолели участницы из группы скандинавской ходьбы «100 лет активной жизни» проекта губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Активное долголетие». Это Татьяна Борзых, Галина Алентьева, Людмила Третьякова, Маргарита Клепова, Людмила Половникова и Татьяна Подшивалова
 
Также на старт вышли начальник управления ЖКХ администрации городского округа Кашира Юрий Головков и тренер по лёгкой атлетике «Спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева» Елена Богданова.

Некоторые каширяне впервые участвовали в забеге на 42,2 км. Это Александр Колыхалов, Екатерина Константинова и Николай Кручинин.  

Московский марафон ежегодно проводится с 2013-ого и собирает десятки тысяч участников со всего мира. Он официально зарегистрирован как член Ассоциации международных марафонов и пробегов. 

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#спорт
#кашира
#марафон
#подмосковье
#московская область
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Подольские футболисты представят Подмосковье на I Всероссийском турнире школьных клубов
18 сентября 2023, 12:09

Фото: Istockphoto / matimix

Команда средней школы №18 им. Подольских курсантов из города Подольска будет представлять Подмосковье на первых Всероссийских соревнованиях по футболу среди команд спортклубов общеобразовательных организаций. Турнир «Школьная футбольная лига Российского футбольного союза» РФС проведёт с 20 по 24 сентября в столичном спорткомплексе «Лужники», сообщили в пресс-службе организации.
«Турнир обозначит создание единой системы соревнований по футболу среди школьников, что позволит приобщить к активному образу жизни и систематическим занятиям спортом ещё больше детей и подростков. Сейчас футбольные лиги для школьников проводятся в 12 регионах России. Представитель Московской области войдет в число 96 команд, 1,2 тыс мальчиков и девочек из 65 регионов, которые соберутся в «Лужниках», – говорится в сообщении. 
В структуре новых всероссийских футбольных соревнований для школьных команд предусмотрены внутришкольный и муниципальный этапы, а также региональные финалы. Во всероссийском финале будут участвовать победители школьных лиг регионов.
 
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#минспорт мо
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#футбол
#подольск
#школы
#подмосковье
#московская область
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На центральной подмосковной площадке «Кросса нации» стартовали более 1 тыс спортсменов
18 сентября 2023, 11:21

Фото: Минспорт МО

Более 1 тыс спортсменов вышли на старт «Кросса нации 2023» в Шатуре, которая стала центральной площадкой Всероссийского дня бега в Московской области. Соревнования прошли на стадионе «Энергия», сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
«Старшим участником забега стал 83-летний Айтпай Маматов, а самым младшим – трёхлетний Даниил Пагарский. Оба бегуна представляли городской округ Шатура», – рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов
Для любителей бега подготовили пять дистанций: 1, 4, 6, 8 и 12 км. 
 
«Кросс нации» – самый массовый всероссийский старт в рамках бегового сезона. Традиция возникла в 2004 году. Тогда в 21 городе России праздник бега собрал почти 100 тыс человек. С тез пор забег традиционно проходит в третью субботу сентября. 

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#дмитрий абарёнов
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#кросс
#шатура
#подмосковье
#московская область
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Украинская фехтовальщица Харлан вспомнила о скандале на чемпионате мира
18 сентября 2023, 09:44

Фото: istockphoto/PointImages

Украинская саблистка Ольга Харлан еще раз прокомментировала скандал на чемпионате мира в Милане, когда она отказалась после поединка пожать руку россиянке Анне Смирновой, как это положено по регламенту. По словам украинки, она после инцидента думала о завершении карьеры.
В пространном интервью для газеты The Guardian Харлан почему-то выставила себя жертвой, говорила, что ее спровоцировали. Непонятно, о какой провокации может идти речь, если она выставила навстречу сопернице саблю, когда та сделала к ней шаг с протянутой для рукопожатия ладонью.

Зачем-то украинская фехтовальщица приплела к ситуации COVID-протокол. Во время чемпионата мира в Италии никакие коронавирусные ограничения уже не действовали. Харлан заявила, что не была готова к реакции Смирновой. Но ведь никакой реакции не было, кроме недоумения. Анна просто 45 минут стояла одна на фехтовальной дорожке, ожидая решения судей.

Напомним, Международная федерация фехтования (FIE) сначала справедливо дисквалифицировала украинку за нарушение регламента. Но позже отменила собственное решение. Кроме того, Харлан была автоматически допущена до Олимпийских игр в Париже. Удивляться двойным стандартам международных спортивных организаций не стоит. Как известно, еще Оруэлл писал, что некоторые «равнее других».

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#нарушение
#ограничения
#интервью
#украина
#фехтование
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Россию вернут в европейский футбол только после окончания СВО
18 сентября 2023, 02:56

Фото: iStock/Pixfly

Российские футбольные сборные и клубы вернутся к участию в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) только после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в интервью сербскому телеканалу Sportklub заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
Напомним, ранее советник главы УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент заявил, что надеется на скорое возращение российских клубов и сборных на международные соревнования.

Украинская ассоциация футбола обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций с просьбой отстранить представителей РФ от работы в УЕФА. Отмечается, что 15 представителей России заняли места в органах УЕФА на период до 2027 года.

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#уефа
#россия
#сво
#футбол
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Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом
ТАСС: Швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
18 сентября 2023, 00:41

Фото: iStock/Andreyuu

Олимпийский чемпион, легкоатлет из Швеции Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом, побив собственное же высшее достижение на планете, сообщает ТАСС.
В финале «Бриллиантовой лиги», проходящей сейчас в американском Юджине (штат Орегон), Дюплантис прыгнул на 6,23 метра. Тем самым он превзошёл собственный же мировой рекорд, поставленный им на чемпионате мира в июле, когда планка покорилась шведскому спортсмену на высоте 6 метров 21 сантиметр.

Для 23-летнего Дюплантиса, являющегося действующим олимпийским чемпионом, а также двукратным чемпионом мира и Европы, нынешний мировой рекорд  — уже седьмой по счету. Многие специалисты всерьёз называют его лучшим прыгуном в истории, превосходящим по таланту даже легендарного украинца Сергея Бубку, первого преодолевшим высоту в 6 метров.

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#рекорд
#швеция
#спортсмены
#лёгкая атлетика
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«Зенит» в гостях разгромил казанский «Рубин»
17 сентября 2023, 18:44

Фото: istockphoto/Rost-9D

В восьмом туре чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 3:0 переиграл казанский «Рубин» на поле соперника. Питерский клуб набрал 17 очков и идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
Чемпион России пяти последних сезонов начал матч без раскачки. Команда не слишком удачно стартовала в чемпионате, и теперь необходимо наверстывать упущенное. Счет уже на 7-й минуте открыл новобранец «сине-бело-голубых» Вильсон Изидор, перебравшийся на берега Невы из московского «Локомотива». В первом тайме зрители больше голов не увидели, хотя казанцы быстро оправились от шока и шли вперед большими силами.

Во втором тайме «Зенит» огорчил хозяев поля еще дважды. Сначала на 55-й минуте отличную резкую подачу Вендела с правого фланга в красивом прыжке внешней стороной стопы замкнул Маттео Кассьерра. Этот гол напомнил чем-то нестандартные удары Златана Ибрагимовича в его лучшие годы. Забитый мяч стал для колумбийского нападающего в этом чемпионате. Он уверенно возглавляет список бомбардиров. Итоговый счет на 59-й установил Клаудиньо. После подачи казанцами углового Сутормин и Вендел организовали быстрый выход из обороны, последний покатил мяч на Клаудиньо и бразилец хладнокровно пробил мимо вратаря.

«Зенит» продолжает погоню за лидером. В следующем туре питерцы примут на «Газпром Арене» московский «Локомотив».

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#зрители
#матч
#газпром
#счёт
#футбол
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Дмитрий Хохлов уволен с поста главного тренера «Сочи»
17 сентября 2023, 13:52

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

После поражения от московского «Спартака» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:1 отправлен в отставку главный тренер южан Дмитрий Хохлов. Он пробыл у руля команды всего несколько месяцев.
Возможно, Хохлову не хватило всего нескольких десятков секунд, чтобы удержаться на своем посту. Хотя игра  и проходила с преимуществом столичной команды, на ничью сочинцы вполне могли рассчитывать. Неприятности случились в самом конце матча. Сначала за пять минут основного времени получил травму и не смог продолжить игру защитник Иван Дркушич. Лимит замен у «Сочи» был исчерпан, поэтому команда осталась в меньшинстве. А на второй минуте компенсированного времени единственный мяч, ставший победным и отправивший Хохлова в отставку, забил сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич.

Дмитрий Хохлов возглавил сочинский клуб 10 апреля 2023 года. По его руководством команда провела 19 матчей во всех турнирах, из  которых пять выиграла, 13 — проиграла, а одна встреча завершилась вничью. В настоящее время клуб располагается на  12-м месте в турнирной таблице чемпионата РПЛ.

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