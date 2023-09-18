Подмосковные спортсмены взяли пять медалей I Всероссийских игр князя Александра Невского

Фото: Минспорт МО
На турнире в Кемеровской области прошли соревнования по баскетболу, мини-футболу, самбо и шахматам. Также состоялся приём нормативов комплекса ГТО. Всего было разыграно 40 комплектов медалей.
Московскую область представляли 16 спортсменов. С наградами возвращаются подмосковные шахматисты и самбисты. Сборная региона по шахматам не проиграла ни одного матча и стала серебряным призёром турнира в командном зачёте. Кроме того, Максим Чертков и Святослав Лисенков завоевали золотые медали в личном зачёте.
В общем зачёте I Всероссийских спортивных игр благоверного великого князя Александра Невского сборная митрополии Московской области стала пятой среди 36 регионов.
Игры проводились Русской православной церковью, но в них могли участвовать спортсмены любых исповеданий. Соревнования собрали более 400 спортсменов 12-14 лет.
Вторые по счёту игры состоятся в 2024 году в Нижнем Новгороде.
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