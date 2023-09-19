Подмосковные спортсмены заработали три медали первого чемпионата мира по гонкам с препятствиями

Фото: Минспорт МО
Спортсмены из Московской области выиграли в составе сборной России золотую и две серебряные медали первого чемпионата мира по гонкам с препятствиями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
Соревнования проходили в шести категориях, в зависимости от возраста и уровня подготовки атлетов. Победителей определяли на четырёх дистанциях – суперкороткой, короткой, длинной, а также в командной гонке.
По итогам трёх соревновательных дней чемпионкой мира в гонке национальных команд стала Алиса Петрова. Кроме того, она взяла серебро на длинной дистанции в категории профессионалов. Ещё одну серебряную награду завоевал Олег Прокудин на короткой дистанции среди участников 10-15 лет.
Первый официальный чемпионат мира по гонкам с препятствиями прошёл в бельгийском Генке. В соревнованиях участвовали около 3 тыс спортсменов из 55 стран. Россию представляли как спортсмены-любители, так и сборные команды.
Читайте также:
79-летняя Людмила Колобанова выиграла Московский марафон в своей возрастной категории
Подмосковные биатлонисты взяли золото и серебро чемпионата России
Представители Подмосковья завоевали две медали первенства России по вольной борьбе
По итогам трёх соревновательных дней чемпионкой мира в гонке национальных команд стала Алиса Петрова. Кроме того, она взяла серебро на длинной дистанции в категории профессионалов. Ещё одну серебряную награду завоевал Олег Прокудин на короткой дистанции среди участников 10-15 лет.
Читайте также:
79-летняя Людмила Колобанова выиграла Московский марафон в своей возрастной категории
Подмосковные биатлонисты взяли золото и серебро чемпионата России
Представители Подмосковья завоевали две медали первенства России по вольной борьбе
Лора Луганская