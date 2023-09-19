Подмосковные спортсмены заработали три медали первого чемпионата мира по гонкам с препятствиями

Единственная в мире 17-кратная чемпионка международных лыжных марафонов, почётный житель города Реутов Людмила Колобанова выиграла десятый юбилейный Московский международный марафон. Она стала самой возрастной участницей из тех, кто не только вышел на старт, но и добрался до финиша на сложнейшей дистанции 42 км 195 м, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.