Подмосковные спортсмены завоевали 28 медалей на чемпионате по кикбоксингу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«<…>Президент России Владимир Путин говорил, что нужно насыщать внутренний календарь, начинать свою международную повестку. И сегодня кикбоксинг как раз является таким примером. Я благодарен Федерации кикбоксинга России, Бату Хасикову и нашей областной федерации за то, что поддержали, чтобы площадкой этого масштабного турнира стала Московская область. <…> Мы можем принимать соревнования самого высокого уровня. Для нас это крайне важно», — подчеркнул министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Кроме этого, в международном профессиональном турнире ФКР ПРО 6 в дисциплине «К1» победу одержали Родион Шеремет, Анастасия Янькова и Магомед Махамаев. В дисциплине «поинтфайтинг tag team» победителем стала сборная России, а также в сольных композициях «баттл кикбоксинг формс».
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