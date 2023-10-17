Подмосковные спортсмены завоевали 6 медалей на соревнованиях по метанию ножа

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Всего в соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из 15 стран.
Среди юношей на дистанции 7 метров Иван Семеняченко занял третье место в возрастной категории 16-17 лет, а Сергей Захаров в дистанции на 5 метров среди мужчин.
Стоит отметить, что все спортсмены представлявшие Подмосковье в сборной были из городского округа Пушкинский.
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