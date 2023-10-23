Подмосковные спортсмены завоевали на Играх БРИКС в ЮАР 11 медалей

Фото: Минспорт МО
Подмосковные спортсмены завоевали 11 медалей на Играх БРИКС. На счету представителей региона - шесть золотых, три серебряные и две бронзовые медали, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Так, Роман Акимов из Мытищ завоевал золото на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем. Он также взял награды высшего достоинства в комбинированной мужской эстафете 4×100, смешанной эстафете 4×100 вольным стилем и комбинированной смешанной эстафете 4×100.
Серебряные медали Акимов завоевал в индивидуальном заплыве на 50 м вольным стилем, мужских эстафетах 4×100 и 4×50 вольным стилем.
Глеб Степаков и Владислав Добычкин стали обладателями бронзовых медалей в соревнованиях по бадминтону. А Ксения Зайцева выиграла золотую медаль в командных соревнованиях по теннису.
Игры стран БРИКС проходили с 18 по 21 октября в городе Дурбане (ЮАР). В них участвовали около 450 спортсменов из России, ЮАР, Китая, Индии и Бразилии. Нашу страну представляли 34 спортсмена, в том числе четверо – из Московской области.
Соревнования проходили по шести видам спорта – плаванию, теннису, бадминтону, пляжному волейболу и настольному теннису. Отдельно соревновались лица с поражением опорно-двигательного аппарата.
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Серебряные медали Акимов завоевал в индивидуальном заплыве на 50 м вольным стилем, мужских эстафетах 4×100 и 4×50 вольным стилем.
Игры стран БРИКС проходили с 18 по 21 октября в городе Дурбане (ЮАР). В них участвовали около 450 спортсменов из России, ЮАР, Китая, Индии и Бразилии. Нашу страну представляли 34 спортсмена, в том числе четверо – из Московской области.
Соревнования проходили по шести видам спорта – плаванию, теннису, бадминтону, пляжному волейболу и настольному теннису. Отдельно соревновались лица с поражением опорно-двигательного аппарата.
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Лора Луганская