Подмосковные спортсменки выиграли Всероссийские соревнования по хоккею на траве

Фото: Минспорт МО
Представительницы «СШОР по игровым видам спорта» выиграли Всероссийские соревнования по хоккею на траве «Травушка». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В финале подмосковные спортсменки взяли верх над сборной Пермского края – 1:0.
При этом представительницы Московской области Кира Захарова и Ксения Прудникова были признаны лучшим игроком и лучшим полузащитником соревнований соответственно.
Соревнования проходили в городе Крымске Краснодарского края. В них приняли участие восемь команд девушек 13 лет и моложе из семи регионов России.
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При этом представительницы Московской области Кира Захарова и Ксения Прудникова были признаны лучшим игроком и лучшим полузащитником соревнований соответственно.
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Лора Луганская