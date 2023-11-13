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Подмосковные спортсменки выиграли золото на чемпионате России по боксу

13 ноября 2023, 09:16
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Четыре золотых медали завоевали подмосковные спортсменки на чемпионате России по боксу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по боксу среди женщин проходил с 3 по 11 ноября в Уфе. Возрастная категория соревнований 19-40 лет.

Всего в чемпионате приняли участие 174 спортсменки из 49 регионов. Московскую область представляли 16 из них.


По итогам поединков обладательницами золотых медалей стал Екатерина Куц и Кристина Ткачева из Химок, Юлия Чумгалакова из Домодедово и Дарима Сандакова из Дмитрова.

Кроме этого, серебряным призером стала химкинская спортсменка Людмила Воронцова.

Стоит отметить, что по результатам турнира сборная Подмосковья стала серебряным призером общекомандного зачета.

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В МОК раскрыли, повлияют ли мировые конфликты на проведение Олимпийских игр
МОК не будет отменять Олимпийские игры в Париже из-за военных конфликтов
12 ноября 2023, 21:33

Фото: iStock/BalkansCat

Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается отменять летние Олимпийские игры 2024 года во Франции из-за мировых вооружённых конфликтов. Об этом сообщил глава организации Томас Бах, чьи слова приводит издание Inside the Games.
Напомним, что проведение Олимпиады в Париже назначено на 26 июля – 11 августа 2024 года. Олимпийские игры трижды отменялись в период современной истории – 1916, 1940 и 1944 годы. 

Бах отметил, что геополитическое напряжение накаляется, однако запрещать проведение Игр не планируется. По его словам, в мире было много вооружённых конфликтов, но это редко касалось спорта, поэтому и сейчас спортсмены продолжать выполнять свои обязанности. 

Он также добавил, что комитет не должен идти на предательство идеи спорта. По словам Баха, в настоящее время ООН насчитывает 28 вооружённых конфликтов по всему миру. Но у спорта другие задачи, иные миссии, поэтому спортсмены примут участие в Олимпиаде, несмотря ни на что. 

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#олимпиада
#франция
#конфликт
#политика
#спорт
#мок
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Глава МОК Томас Бах окончательно «запутался в показаниях»
Глава МОК Бах призвал «политически нейтральный» спорт не быть «вне политики»
12 ноября 2023, 19:11

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) призвал спорт оставаться «политически нейтральным». В то же время непоследовательный Томас Бах тут же заявил, что спортивное движение не может быть вне политики.
Что подразумевает президент МОК под этими противоречивыми высказываниями — остается только догадываться, передает телеграм-канал Readovka. Следуя его несколько кривоватой логике «нейтральности», должны просто исчезнуть все национальные сборные и уж тем более любая национальная символика, как и само понятие «международные соревнования».

Очевидно, что Бах запутался в собственных словах и решениях в стремлении оправдать дискриминацию наших спортсменов и России в целом. Об этом же заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она констатировала, что МОК уже давно стал полностью политизированной организацией, действующей по щелчку пальцев спонсоров из-за океана и с грустью отметила, что большинство идей и принципов, стоявших у истоков олимпийского движения, попрано, искажено и забыто.

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#президент
#мид
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#мид рф
#мок
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Александр Овечкин продолжает переписывать таблицу рекордов НХЛ
Александр Овечкин обновил рекорд по количеству первых шайб в матчах
12 ноября 2023, 13:12

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

После волны критики за низкую результативность Александр Овечкин дважды отличился в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» и внес очередные изменения в таблицу рекордов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которую переписывал уже не однажды.
Как отмечает спортивная сеть Monumental Sports Network, российский форвард обновил свой же рекорд по матчам, в которых ему удавалось открыть счёт. Эта игра стала для него 141-й, в которой он забросил первую шайбу. На втором месте располагается чех Яромир Ягр, у которого в активе 135 таких игр, на третьем — Бретт Халл (131).

Кроме того, Овечкин догнал Уэйна Гретцки по количеству шайб, заброшенных в пустые ворота. У обоих теперь по 56 таких шайб. В погоне Александра Великого за считавшимся вечным рекордом по голам в НХЛ просто Великого ему осталось забросить 68 шайб. Если Овечкин вышел на свой привычный уровень скорострельности, рекорд Гретцки обязательно падет, если не в этом сезоне, то в следующем.

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#рекорд
#нхл
#игра
#овечкин
#хоккей
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Глава «Газпрома» Миллер кратко прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»
12 ноября 2023, 12:40

Фото: istockphoto/Rost-9D

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер четырьмя словами прокомментировал исход матча 15-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Краснодаром», завершившийся вничью 1:1. «Лев прыгнул — тигр отскочил».
Этим высказыванием Миллер обыграл эмблему клуба из Краснодара, на которой изображен бык, а также одно из прозвищ игроков питерского клуба — «львы». Также этот комментарий можно отнести и к характеру матча, особенно после того, как команды обменялись голами. На мяч, который после удара Кордобы добил в ворота Михаила Кержакова добил Эдуард Сперцян, своим результативным действием ответил лучший бомбардир чемпионата Маттео Кассьера, забивший уже 12-й мяч по ходу турнира.



После этого инициативой полностью завладел «Зенит». Создавалось впечатление, что «Краснодар», который опережал клуб из Санкт-Петербурга на два очка перед этим матчем, согласен на ничью, чтобы сохранить статус-кво по итогам первого круга чемпионата РПЛ. Питерцы же очень хотели забить победный мяч и были близки к этому. Самый реальный шанс принести своей команде победу упустил Андрей Мостовой. Он на фланге в блестящем стиле обыграл двух соперников, вошел в штрафную под углом к воротам и пытался поразить дальний угол. Отчаянный бросок Матвея Сафонова не помог, мяч он достать не сумел, но тот угодил в штангу.

Ничейный счет сохранился до конца игры, так же как и двухочковое преимущество «Краснодара» над «Зенитом». Борьба за чемпионство продолжится во втором круге турнира. Специалисты отмечают, что в этом году наблюдать за РПЛ гораздо интереснее, чем раньше, когда «Зенит» со старта уходил в отрыв и спокойно докатывал до очередных золотых медалей. Конкуренция со стороны «Краснодара» делает соревнования значительно более непредсказуемыми и интересными.

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Российский боец Павлович нокаутом проиграл Аспинэллу в бою за титул UFC
12 ноября 2023, 11:41

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

В ночь с 11 на 12 ноября в бою за титул временного чемпиона UFC на турнире в Нью-Йорке россиянин Сергей Павлович проиграл Тому Аспинэллу. Британец победил нокаутом, отправив российского бойца на настил октагона на 69-й секунде первого раунда.
На счету Аспинэлла числились шесть досрочных побед, в том числе над россиянином Александром Волковым. Букмекеры отдавали преимущество Павловичу, принимая ставки на его победу с коэффициентом 1,6. Шансы британского бойца оценивались с коэффициентом 2,42.

Сергей начал бой осторожно, а вот его противник не стал тратить время на разведку и сразу провел несколько удачных лоу-киков. Тогда и Павлович пошел в атаку, и соперники перешли к обмену мощными ударами. Но, в отличие от предыдущих поединков, размах рук не дал российскому бойцу решающего преимущества. Аспинэлл умело уклонялся от его ударов, а потом сам сильно и точно попал в висок Павловичу. Тот рухнул на настил октагона и британец успел всадить в него три тяжелых хаммерфиста, прежде чем судья остановил бой.

Аспинэлл после победы плакал и не мог поверить в свою удачу. Успех в бою он посвятил отцу. А россиянин долго приходил в себя и не мог подняться на ноги. Поражение сильно пошатнуло его позиции в рейтинге UFC, но при правильных выводах из неудачи он свой шанс на титульный бой еще получит.

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#турнир
#победа
#рейтинг
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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 68 голов
Овечкин забросил 826-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 68 голов
12 ноября 2023, 06:36

Фото: istockphoto.com/AlenaLitvin

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в рейтинге ведущих бомбардиров в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 68 голов.
Этого успеха он достиг, оформив дубль в гостевом матче регулярного сезона против «Нью-Йорк Айлендерс». 38-летний российский игрок, занимающий второе место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб, увеличил свой общий счет до 826 голов.

Рекордсмен Гретцки удерживает лидерство в списке лучших бомбардиров лиги с 894 голами, набранными за 1487 матчей.

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#тренер
#нхл
#лидерство
#авангард
#счёт
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В Bellator заявили об отсутствии планов лишать Нурмагомедова титула
Исполнительный директор Bellator: россиянин Нурмагомедов не будет лишен титула
12 ноября 2023, 04:47

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

По заявлению исполнительного директора американской организации Bellator Майка Когана после информации о положительном результате допинг-теста у бойца смешанных боевых искусств (ММА) Усмана Нурмагомедова россиянин не будет лишен своего титула, сообщает РИА Новости.
Коган подчеркнул, что никто не собирается отбирать у спортсмена его чемпионских званий. По его словам, произошедшее не относится к допингу. Коган также отметил, что «единственным разумным шагом» является проведение реванша с Брентом Примусом.

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#допинг
#спорт
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«Зенит» впервые за три сезона завершил первый круг РПЛ не на первом месте
11 ноября 2023, 23:21

Фото: istockphoto/Rost-9D

Завершилась игра 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Краснодаром», которая проходила на стадионе «Газпром Арена».
Матч завершился ничьей со счетом 1:1. Несмотря на результат, «Зенит» не смог обойти «Краснодар» в турнирной таблице и закончил первый круг текущего сезона РПЛ на втором месте. Этот результат стал первым за последние три сезона для команды из Санкт-Петербурга, которая регулярно занимала первое место в чемпионате в течение последних пяти лет.

После этой игры «Краснодар» удерживает лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 матчах. «Зенит» остается на второй строчке с 30 очками после такого же числа проведенных встреч.

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#матч
#лидерство
#рпл
#игры
#краснодар
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Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил слушания по делу фигуристки Валиевой
11 ноября 2023, 08:22

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне (Швейцария) завершила слушания по делу российской фигуристки-одиночницы Камиллы Валиевой. Окончательное решение будет вынесено и оглашено в январе 2024 года.
В заявлении судебного органа, опубликованном на официальном сайте организации, указано, что все стороны будут должным образом проинформированы о принятом решении и обоснованиях, которыми руководствовались арбитры. Данные слушания проходили в два этапа: с 26 по 28 сентября и с 9 по 10 ноября. Были заслушаны представители четырех сторон: самой фигуристки, Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Международного союза конькобежцев (ИСУ, от англ. International Skating Union, ISU) и Российского антидопингового агентства (РусАДА).

На Олимпиаде 2022 года в Токио Валиева помогла российской команде завоевать золотые медали, однако награждение призеров (второе и третье места заняли команды США и Японии) так и не было проведено из-за допингового скандала с ее участием. Стало известно, что в пробе фигуристки от декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество. При этом ей позволили принять участие в индивидуальных соревнованиях, где выбитая из колеи  15-летняя на тот момент спортсменка сумела занять лишь четвертое место.

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