Подмосковные велосипедисты взяли три медали Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию

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В смешанной эстафете из четырёх этапов с серьёзным преимуществом первенствовали Валерий Глухов и его жена Анастасия Большова из Лыткарина. Анастасия Свирь из Химок заняла в той дисциплине третье место в паре с Александрой Гулевских из Нижнего Новгорода.
Также Глухов финишировал третьим по итогам стартов в дисциплине «классика».
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