Подмосковные всадники стали вице-чемпионами России по конному троеборью

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Представители Московской области завоевали серебряные медали в командном зачёте чемпионата России по конному троеборью. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Чемпионат России по троеборью прошёл в Свердловской области в конноспортивном комплексе «Дубрава». В соревнованиях участвовали девять спортсменов из семи регионов.
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