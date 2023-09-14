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Подмосковные всадники стали вице-чемпионами России по конному троеборью

14 сентября 2023, 22:30
Фото: Istockphoto / sergio_kumer

Фото: Istockphoto / sergio_kumer

Представители Московской области завоевали серебряные медали в командном зачёте чемпионата России по конному троеборью. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.

Всадники соревновались в манежной езде, кроссе и конкуре. По итогам трёх дисциплин подмосковная пара Мария Литвиненко на Рекруте и Александр Марков на Лидере поднялись на вторую ступень пьедестала в командном зачете CCN4*L. На первой расположились спортсмены из Смоленской области.

Чемпионат России по троеборью прошёл в Свердловской области в конноспортивном комплексе «Дубрава». В соревнованиях участвовали девять спортсменов из семи регионов.

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#спорт
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#чемпионат россии
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#московская область
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Тренер Слуцкий условно дисквалифицирован на год за оскорбление журналиста
14 сентября 2023, 21:01

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал на год условно тренера Леонида Слуцкого за оскорбление журналиста. Кроме того, он заплатит штраф
Такое наказание тренер получил за публичные нелицеприятные высказывания в адрес представителя прессы в эфире канала «Коммент.Шоу». Началось все с приятеля Слуцкого Артема Дзюбы, которого после матча четвертого тура чемпионата РПЛ «Локомотив» - «Крылья Советов» (1:1) вывел из себя назойливый журналист. Футболист пообещал корреспонденту Виталию Бородину «засунуть в одно место телефон». Инцидент не стали раздувать, Дзюбу пожурили и предупредили и все, казалось, закончилось.

Но Слуцкий решил вступиться за товарища, с которым они не раз вместе зажигали в различных ток-шоу на телевидении и на просторах интернета. Он в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» назвал Бородина «молодым дебилом». В итоге тренера оштрафовали и условно дисквалифицировали. 

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#инцидент
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#youtube
#рпл
#футболист
#ток
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РФС: Леонида Слуцкого оштрафовали на 100 тысяч рублей за грубые слова в адрес журналиста
14 сентября 2023, 20:31

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого на 100 тысяч рублей, запретив при этом осуществлять в течение года любую деятельность, связанную с футболом, из-за высказываний в адрес журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина. Об этом сообщила пресс-служба РФС.
Наказание Слуцкий получил за высказывания в адрес спортивного журналиста Бородина в выпуске YouTube-шоу «Коммент.Шоу», где он комментировал инцидент с футболистом московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой и тем самым журналистом, который спросил, не обидно ли ему было слышать от своего тренера, что он не забьёт и двух мячей с игры в осенней части чемпионата России. Комитет по этике посчитал комментарии Слуцкого, осудившего действия Бородина по отношению к Дзюбе, грубыми, поэтому наложил на экс-тренера ограничения. 

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#футбол
#тренер
#штраф
#ограничения
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ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока года
14 сентября 2023, 20:12

Фото: istockphoto/efks

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список претендентов на звание лучшего игрока (The Best Men’s Player) по итогам 2023 года. В число кандидатов на получение престижной индивидуальной награды от ФИФА включены 12 футболистов.
При составлении списка учитывались результаты выступления игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Таким образом, достижения футболистов на чемпионате мира в Катаре не рассматриваются при выборе победителя. 

В окончательный список вошли Кевин де Брюйне (полузащитник, Бельгия, «Манчестер Сити»), Бернарду Силва, полузащитник, Португалия, «Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия (полузащитник, Грузия, «Наполи»), Эрлинг Холланд (нападающий, «Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган (полузащитник, Германия, «Манчестер Сити» / «Барселона»), Родри (полузащитник, Испания, «Манчестер Сити»), Хулиан Альварес (нападающий, Аргентина, «Манчестер Сити»), Лионель Месси (нападающий, «Пари Сен-Жермен» / «Интер Майами»), Виктор Осимхен (нападающий, Нигерия, «Наполи»), Килиан Мбапе (нападающий, Франция, «Пари Сен-Жермен»), Деклан Райс (полузащитник, Англия, «Вест Хем» / «Арсенал»), Марцело Брозович (полузащитник, Хорватия, «Интер» / «Аль-Наср»).

Стоит обратить внимание, что из 12 номинантов ровно половина, то есть шестеро, представляют «Манчестер Сити». Гюндоган этим летом перебрался в «Барселону», но прошлый сезон, по которому и оцениваются результаты игроков, он также провел в английском клубе. Также примечательно, что впервые за много лет в список номинантов не попал Криштиану Роналду. В прошлом году приз выиграл его извечный оппонент Лионель Месси.

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#футбол
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Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в Химках собрали 75 участников
14 сентября 2023, 20:02

Представители 16 регионов страны собрались в Химках на Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей F-2D «Воздушный бой». Об этом сообщил вице-президент Федерации авиамодельного спорта России Игорь Трифонов.
Соревнования традиционно в начале сентября организует Дом юных техников «Интеграл». Они проходили на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» и были посвящены памяти генерального конструктора МКБ «Факел», академика Петра Грушина.
«Соревнования прошли в 21-ый раз в городском округе Химки. В них участвовали 75 экипажей спортсменов из 16 регионов страны. Пилоты разбивались на пары, между ними происходил бой», – рассказал Трифонов
«Воздушный бой» – самые зрелищные соревнования в авиамодельном спорте. Отборочные туры завершаются финалом, где два соперника одновременно пилотируют модели в одном и том же кругу в течение определённого времени. Цель – отрубить ленту, прикреплённую на модели соперника.
 
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#спорт
#химки
#авиамоделирование
#подмосковье
#московская область
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В Сергиевом Посаде пройдёт велозаезд серии Gran Fondo
14 сентября 2023, 19:12

Фото: Минспорт МО

Серия велозаездов Gran Fondo продолжится 17 сентября в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Стартовый городок будет развёрнут в парк-отеле «Пересвет», который находится в 70 км от Москвы и в 15 км от Сергиева Посада. Для гостей и участников на площадке будут организованы фудтраки и зона технической поддержки велосипедов.
 
Маршрут пройдет по старому Ярославскому шоссе от Пересвета в сторону города Переславль-Залеский. Трасса подойдет участникам любого уровня подготовки. Организаторы подготовили для участников три дистанции – 30, 60 и 90 км. Велосипедисты будут стартовать группами по уровням подготовки.
 
Обязательные требования для участия в заезде – исправный велосипед и наличие шлема. 
 
Регистрация участников заезда начнётся в 8:00, а группа Элита Элита PRO стартует в 9:45.

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#минспорт мо
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#сергиев посад
#подмосковье
#московская область
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ФК «Кашира» обыграл в чемпионате России соперников из Видного
14 сентября 2023, 18:01

Фото: администрация г. о. Кашира

Клуб «Кашира» одержал вторую подряд домашнюю победу в чемпионате России по футболу III дивизиона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В матче 18-го тура ФК «Кашира» встречался на одноимённом стадионе им. Н.П. Елисеева с соперниками из Видного. В конце первого тайма хозяева вышли вперёд благодаря голу Артема Лобачёва. Во второй половине встречи он оформил дубль. Гости сократили разрыв в счёте на 84-й минуте. Итог матча – 2:1 в пользу ФК «Кашира». 
 
Благодаря победе подмосковный коллектив ушёл с последнего места в таблице, поднявшись на две строчки. Следующий домашний матч каширяне проведут 23 сентября с командой СШОР Богородского городского округа.

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#кашира
#спорт
#футбол
#чемпионат россии
#подмосковье
#московская область
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Хоккеист Боуи назвал КХЛ второй лигой в мире
14 сентября 2023, 16:38

Фото: istockphoto.com/Artur Didyk

Новичок минского «Динамо» Мэдисон Боуи заявил, что КХЛ является очень крутой лигой, а также выразил радость от того, что оказался там.
«Крутая лига, понял это сразу же, как только сюда попал. Очевидно, что это вторая лига в мире, поэтому стараюсь как можно быстрее привыкнуть к хоккею и максимально приносить пользу команде. Ну и, конечно, очень рад быть здесь», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Боуи.

Он также отметил, что при принятии решения о переходе в команду родственники и друзья спортсмена его поддержали, и никто не пытался его отговаривать.

Отмечается, что в сезоне-2017/18 спортсмен вместе с «Вашингтон Кэпиталз» получил Кубок Стэнли. Всего в НХЛ он провёл 158 матчей.

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#нхл
#спортсмен
#хоккей
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Уткин об игре сборной России: Смотреть на это невозможно
14 сентября 2023, 16:35

Фото: istockphoto/Yuliia Zatula

Известный тележурналист, спортивный комментатор и блогер Василий Уткин поделился своими впечатлениями об игре сборной России в последних товарищеских матчах. По его мнению, смотреть на это просто невозможно.
В эфире своего YouTube-канале «Футбольный клуб» обозреватель заявил, что крайне разочарован игрой и последними результатами национальной команды. Напомним, на днях первая сборная России сыграла вничью с командой Катара 1:1. Молодежная команда страны провела два матча с олимпийской командой Египта. В первом из них была зафиксирована ничья с таким же счетом — 1:1, а во втором российская команда проиграла 1:2.

Ранее Уткин заявлял, что, несмотря на международную изоляцию, сборная все равно должна играть, потому что настанет день, когда она вернется на европейскую и мировую арену, и к этому нужно быть готовым. Но сейчас стало очевидно, что за два года отлучения от главных международных турниров уровень российской национальной команды катастрофически упал. Еще пять-десять лет назад игроки сборной ничью с Катаром сочли бы полным провалом, не говоря уже о болельщиках. Сейчас это, увы, наш уровень.

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#клуб
#страны
#youtube
#сборная россии
#футбол
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Футболист Канчельскис назвал лимит на легионеров вредоносным
14 сентября 2023, 16:28

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал существующий лимит на легионеров вредоносным, поскольку он никакой пользы не приносит командам.
«Уровень чемпионата поможет поднять отмена лимита на легионеров. Сейчас есть сложности с приглашением иностранцев, но если смотреть на ситуацию глобально, то лимит — вредоносная программа. Ничего хорошего лимит российский футболистам не даёт. Он даёт им только гарантированное место в составе», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Канчельскис.

Отмечается, что в настоящее время в РПЛ действует правила, согласно которому на поле могут находиться максимум восемь легионеров одновременно, а в заявке — тринадцать.

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