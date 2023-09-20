Подмосковный «Феникс» успешно стартовал на чемпионате России по следж-хоккею

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Следж-хоккеисты подмосковного клуба «Феникс» с победы стартовали на чемпионате России. В первом матче турнира они одержали победу над СХК «Ястребы» из Оренбурга, сообщили в пресс-служба Минспорта Московской области.
Первый круг чемпионата России проходит в Ижевске с 20 по 27 сентября. В участвуют восемь сильнейших команд страны. Следующую игру «Феникс» проведёт 21 сентября. Соперником станет сборная Челябинска.
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