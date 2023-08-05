Подмосковный ФК «Химки» в гостях нанес поражение ярославскому «Шиннику»

Фото: Пресс-служба администрации Химок
В рамках четвертого тура МЕЛБЕТ-Первой лиги в Ярославле прошел матч между местным «Шинником» и «Химками». Подмосковные футболисты сумели одержать победу на поле соперника со счетом 2:1.
На выездной матч четвертого тура футбольный клуб «Химки» организовал для болельщиков бесплатный автобус. Фанаты отправились в Ярославль ранним утром. В следующем туре подмосковный клуб примет на «Арене Химки» московскую «Родину». Билеты на матч можно приобрести на сайте клуба. Карта болельщика не требуется.
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Александр Бойцов