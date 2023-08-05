Подмосковный ФК «Химки» в гостях нанес поражение ярославскому «Шиннику»

Федерация киберспорта Украины (UEFS) запретила игрокам Team Spirit по Dota 2 Мирославу Mira Колпакову и Илье Yatoro Мулярчуку выступать на украинских турнирах и представлять страну на международных соревнованиях. Также бан получили Игорь w0nderful Жданов и Мирослава zont1x Плахотня.