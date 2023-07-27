Подмосковный Минспорт и фонд «Защитники Отечества» будут вовлекать в спорт ветеранов СВО

Фото: Минспорт МО
Подмосковный Минспорт и Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов и руководитель регионального филиала фонда Ольга Ермакова, сообщили в пресс-службе ведомства.
Стороны будут популяризировать спорт среди ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО, и членов семей погибших участников специальной военной операции.
Накануне подмосковные паралимпийцы встретились с военнослужащими, находящимися после ранений в Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Там организовали мастер-класс с участием победителей и призёров Паралимпийских игр, чемпионатов мира по адаптивным видам спорта. 24 участника СВО приняли участие в занятиях по стрельбе из лука, бадминтону, армспорту, настольному теннису и пулевой стрельбе. Троим из них тренеры рекомендовали продолжить заниматься спортом профессионально.
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«По поручению губернатора Московской области мы создаём условия для поддержки участников СВО. Мы уже проводили мастер-класс в «Ясенках», где проходят реабилитацию ветераны спецоперации. Там некоторые ребята проявили желание заниматься адаптивными видами спорта. В наших командах по таким видам спорта много ветеранов боевых действий, и это помогает им разговаривать на одном языке», – сказал Абарёнов.
«Мы с открытия взаимодействуем с министерством и успели вовлечь двух ветеранов СВО в спорт, провести мероприятие в реабилитационном центре «Ясенки». Надеемся, что сегодняшнее соглашение укрепит наши отношения и позволит ещё больше сделать для наших ребят», – сказала Ермакова.Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Московской области открыт 31 мая. Фонд, в частности, занимается организацией спортивных мероприятий с участием ветеранов и содействием вовлечению ветеранов с инвалидностью в паралимпийское движение.
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Лора Луганская