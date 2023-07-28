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Подмосковный пловец завоевал золото в финале Кубка России

28 июля 2023, 10:21

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмен из Московской области занял первое место в третий соревновательный день финала Кубка России по плаванию.

Спортсмен из Московской области Александр Степанов стал лучшим на дистанции 800 метров вольным стилем, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На этой дистанции спортсмен из Подмосковья обошел соперников из Москвы и Санкт-Петербурга.


На данный момент, сборная Подмосковья завоевала две золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

В этом году финал Кубка России по плаванию проходит с 25 по 30 июля в Казани.

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Жители Подмосковья смогут бесплатно посмотреть футбольные матчи нового сезона подмосковных клубов
28 июля 2023, 09:50

Фото: istockphoto / Steevy84

Подмосковные жители смогут бесплатно посмотреть все матчи Первой и Второй лиг по футболу сезона 2023/2024 на платформе «VK Видео».

Бонусом к бесплатному просмотру прямых трансляций матчей станет возможность просмотра обзоров на матчи, подборки с лучшими моментами, студийные выпуски экспертов, послематчевые интервью и многое другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Второй тур Leon-Вторая лига «Б» с участием подмосковных клубов будет проходить с 28 по 30 июля.

В рамках второго тура пройдут 8 матчей. 


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Российский пловец Колесников побил мировой рекорд
27 июля 2023, 20:20

Фото: iStock/gorodenkoff

Пловец Климент Колесников побил мировой рекорд, проплыв 50 метров на спине за рекордно короткое время. Об этом сообщает ТАСС.
В полуфинальном заплыве финала Кубка России по плаванию российский спортсмен проплыл дистанцию за 23,55 секунды, побив предыдущий рекорд американца Хантера Армстронга (23,71), который был установлен в 2022 году.

Клименту Колесникову 23 года. Он занял второе место на Олимпийских играх в Токио на дистанции 100 м на спине и третье место Игр на дистанции 100 м вольным стилем.

Финал Кубка России проходит в Казани и завершится 30 июля.

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#спортсмен
#плавание
#соревнования
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Подмосковный Минспорт и фонд «Защитники Отечества» будут вовлекать в спорт ветеранов СВО
27 июля 2023, 19:31

Фото: Минспорт МО

Подмосковный Минспорт и Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов и руководитель регионального филиала фонда Ольга Ермакова, сообщили в пресс-службе ведомства.
Стороны будут популяризировать спорт среди ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО, и членов семей погибших участников специальной военной операции.
«По поручению губернатора Московской области мы создаём условия для поддержки участников СВО. Мы уже проводили мастер-класс в «Ясенках», где проходят реабилитацию ветераны спецоперации. Там некоторые ребята проявили желание заниматься адаптивными видами спорта. В наших командах по таким видам спорта много ветеранов боевых действий, и это помогает им разговаривать на одном языке», – сказал Абарёнов.
Накануне подмосковные паралимпийцы встретились с военнослужащими, находящимися после ранений в Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Там организовали мастер-класс с участием победителей и призёров Паралимпийских игр, чемпионатов мира по адаптивным видам спорта. 24 участника СВО приняли участие в занятиях по стрельбе из лука, бадминтону, армспорту, настольному теннису и пулевой стрельбе. Троим из них тренеры рекомендовали продолжить заниматься спортом профессионально.
«Мы с открытия взаимодействуем с министерством и успели вовлечь двух ветеранов СВО в спорт, провести мероприятие в реабилитационном центре «Ясенки». Надеемся, что сегодняшнее соглашение укрепит наши отношения и позволит ещё больше сделать для наших ребят», – сказала Ермакова.
Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Московской области открыт 31 мая. Фонд, в частности, занимается организацией спортивных мероприятий с участием ветеранов и содействием вовлечению ветеранов с инвалидностью в паралимпийское движение.

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#минспорта мо
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#детская реабилитация
#дмитрий абарёнов
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В Петербурге пройдёт спортивный фестиваль с участием африканских и российских студентов
27 июля 2023, 18:31

Фото: iStock/ronstik

В Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль пляжных видов спорта, в котором примут участие студенты из африканских стран и России. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Организатор мероприятия, бизнесмен Григорий Москвин рассказал, что идея провести спортивные соревнования, которые объединят людей разных стран и культур, пришла к нему после того, как он увидел конфликт армянских парней с русскими. Он захотел, чтобы люди разных национальностей через спорт учились говорить на одном языке, поддерживать и понимать друг друга. Первое такое мероприятие прошло четыре года назад, уточняет «Петербургский дневник».

Провести спортивные соревнования, приуроченные к саммиту «Россия – Африка», планируется 28 июля. Студенты из африканских стран и России смогут сыграть в пляжный волейбол и бадминтон, поучаствовать в эстафетах на песке. Призёры получат медали.

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#спорт
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#африка
#студенты
#соревнования
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Спортсменка Роднина указала на причины участия россиян и украинцев на общих соревнованиях
27 июля 2023, 17:29

Фото: iStock/Aquir

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала допуск украинских спортсменов на соревнования вместе с россиянами и белорусами.
В беседе с RT она сообщила, что у Украины не было другого выбора, поскольку, по заявлениям МОК, никакая дискриминация по национальному признаку не принимается. Если они хотят оставаться в спорте, им придётся принять эти правила.

Также Роднина уточнила, что для России сейчас главное – дождаться снятия ограничений с российских спортсменов, которые вынуждены выступать в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Министерство молодёжи и спорта Украины сняло запрет на участие в международных соревнованиях украинских спортсменов наравне с участниками из России и Белоруссии.

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#соревнования
#россия
#украина
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Минспорт позовёт украинских спортсменов на Всемирные игры дружбы
Министр спорта Матыцин заявил, что Россия пригласит украинских спортсменов на Игры дружбы
27 июля 2023, 17:14

Фото: iStock/macky_ch

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что министерство планирует позвать украинских спортсменов на Всемирные игры дружбы. Об этом он сообщил на полях саммита Россия - Африка.
По словам министра, Россия намерена пригласить к участию украинских атлетов в играх, которые состоятся с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. 

Матыцин подчеркнул, что прибывшим спортсменам будет обеспечена безопасность на территории России. Он также добавил, что атлеты могут не сомневаться в равных правах на участие в соревнованиях.

В играх будет представлено 27 видов спорта. Проходить соревнования будут в столичных «Лужниках».

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#россия
#безопасность
#соревнования
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Украинским спортсменам разрешили выступать вместе с россиянами и белорусами
Министерство молодежи и спорта Украины дало своим спортсменам разрешение соревноваться с атлетами из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе.
27 июля 2023, 03:05

Фото: iStock/Zerbor

Министерство молодежи и спорта Украины изменило текст приказа, запрещающего украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых принимают участие атлеты из России или Белоруссии. Он уже опубликован на сайте ведомства. В новой редакции приказа запрет распространяется только на тех спортсменов из этих стран, которые «явно выражают» свою к ним принадлежность или используют соответствующую национальную символику.
Фактически это означает, что спортсмены из России и Белоруссии, выступающие в нейтральном статусе, не станут причиной для отказа украинских атлетов от участия в международных соревнованиях.

В предыдущий раз текст данного приказа менялся 19 июня. Тогда запрет на участие официальных делегаций Украины в соревнованиях, где присутствовали спортсмены из РФ или Белоруссии, был изменен на совет их «не командировать».

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гуцайт заявил, что в Киеве идет обсуждение вопроса об участии украинских спортсменов в турнирах, где также будут состязаться атлеты из России и Белоруссии под нейтральными флагами.

Напомним, что 14 апреля 2023 года Минспорта Украины официально запретило своим спортсменам участвовать во всех турнирах, где участвуют или могут участвовать россияне или белорусы. Те федерации, которые рискнули бы нарушить этот запрет, лишились бы статуса национальных. Однако в ответ Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что любое национальное правительство, включая и украинское), не вправе решать, какие атлеты имеют право участвовать в международных соревнованиях, а какие — нет.

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#минспорта
#запрет
#рф
#украина
#белоруссия
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Британию могут лишить велотурниров из-за запрета на въезд россиян
Британию могут лишить велотурниров из-за запрета на въезд россиян
25 июля 2023, 23:11

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян выразил беспокойство министру спорта Великобритании, указывая, что ограничение на въезд российских спортсменов может уменьшить вероятность проведения велосипедных соревнований в этой стране.
Ранее глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР)  Вячеслав Екимов объявил, что российские велогонщики не смогут участвовать в чемпионате мира в Глазго (Шотландия), так как в краткий срок им не удалось получить британские визы.

«Учитывая стремление Великобритании и ее достижения в организации международных спортивных событий, я чувствую долг предупредить о нашей тревоге, что подобные действия могут повлиять на будущее рассмотрение британских заявок на проведение мероприятий UCI. Я искренне верю, что в любом взаимодействии основой является доверие. Отсутствие доверия со стороны британского правительства к нашей организации снижает нашу уверенность в готовности страны организовывать спортивные мероприятия в ближайшие годы», — цитирует The Times письмо Лапартьяна к министру спорта Великобритании Стюарту Эндрю.
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#Великобритания
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150 шахматистов собрал первый этап Кубка Сергея Карякина в Одинцове
25 июля 2023, 19:11

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Около 150 человек приняли участие в первом этапе Кубка Сергея Карякина, который прошёл в парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Соревнования были приурочены к международному дню шахмат и объединили любителей и профессиональных шахматистов. На соревнования приехали и ребята из Донецкой Народной Республики. 
 
Президент Федерации шахмат Московской области, международный гроссмейстер Сергей Карякин провёл сеанс одновременной игры с 15 юными шахматистами. Девять из них приехали из ДНР. Никита Щербаков из Донецка – единственный, кто сыграл с гроссмейстером вничью. 
 
Результаты первого этапа кубка можно найти на сайте
 
В парке были организованы площадки для шахматных матчей, большие шахматы и фотозоны, где посетители могли пообщаться, сфотографироваться и получить автограф гроссмейстера.
 
Кубок Сергея Карякина по шахматам проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Главная цель турнира – популяризация массового спорта. 
 
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#губернатор
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