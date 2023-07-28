Подмосковный пловец завоевал золото в финале Кубка России

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Спортсмен из Московской области Александр Степанов стал лучшим на дистанции 800 метров вольным стилем, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
На этой дистанции спортсмен из Подмосковья обошел соперников из Москвы и Санкт-Петербурга.
На данный момент, сборная Подмосковья завоевала две золотые, две серебряные и три бронзовые награды.
В этом году финал Кубка России по плаванию проходит с 25 по 30 июля в Казани.
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