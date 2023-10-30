Спортсмен из Подмосковья выиграл золото на первенстве мира по вольной борьбе

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Иналбек Шериев стал золотым призером в финале Первенства мира по вольной борьбе в весовой категории до 70 килограмм. Спортсмен одержал победу в полуфинале над американцем и японцем в финальной схватке.
Кроме этого, всего на соревнованиях по спортивной борьбе в Тиране спортсмены из России завоевали пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.
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