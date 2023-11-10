Подмосковный спортсмен стал победителем турнира рапиристов

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Спортсмен из Московской области выиграл всероссийские соревнования среди юниоров по рапире. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир по распире проходил в Смоленске. В нем приняли участие около 100 спортсменов со всей России.
Московскую область представили 14 юниоров.
В финал вышел Марсель Нагимов из Химок. Спортсмен боролся за первое с представителем Нижегородской области. Со счетом 15:14 подмосковный спортсмен стал обладателем «золота» всероссийского турнира.
Стоит отметить, что в полуфинале Марсель также выиграл со счетом 15:14 спортсмена из Санкт-Петербурга.
Кроме этого, благодаря победе в турнире он стал одним из 10 сильнейших рапиристов-юниоров страны.
Читайте также:
Подмосковные теннисисты стали призерами Первенства России
Подмосковные арбалетчики выиграли четыре медали на международном турнире
Баскетбольный клуб «Химки» возглавил турнирную таблицу Суперлиги
Московскую область представили 14 юниоров.
Стоит отметить, что в полуфинале Марсель также выиграл со счетом 15:14 спортсмена из Санкт-Петербурга.
Кроме этого, благодаря победе в турнире он стал одним из 10 сильнейших рапиристов-юниоров страны.
Читайте также:
Подмосковные теннисисты стали призерами Первенства России
Подмосковные арбалетчики выиграли четыре медали на международном турнире
Баскетбольный клуб «Химки» возглавил турнирную таблицу Суперлиги
Мира Полтева