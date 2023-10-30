Подмосковный спортсмен выиграл Первенство мира по греко-римской борьбе

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Спортсмен из Московской области стал золотым призером Первенства мира по греко-римской борьбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Анвар Аллахьяров из Химок соревновался в весовой категории до 60 килограмм по классической борьбе.
Спортсмен поборол в полуфинале индийца и в финале с счетом 10:0 представителя Грузии.
Также Анвар является трехкратный призёр чемпионатов России и победителем первенства мира и Европы по греко-римской борьбе.
Кроме этого, Российские спортсмены завоевали десять золотых, две серебряных и шесть бронзовых наград на Первенстве мира.
Стоит отметить, что соревнования проходили с 23 по 29 октября в Тиране среди спортсменов до 24 лет.
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Спортсмен поборол в полуфинале индийца и в финале с счетом 10:0 представителя Грузии.
Кроме этого, Российские спортсмены завоевали десять золотых, две серебряных и шесть бронзовых наград на Первенстве мира.
Стоит отметить, что соревнования проходили с 23 по 29 октября в Тиране среди спортсменов до 24 лет.
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Мира Полтева