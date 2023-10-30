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Подмосковный спортсмен выиграл Первенство мира по греко-римской борьбе

30 октября 2023, 15:41
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмен из Московской области стал золотым призером Первенства мира по греко-римской борьбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Анвар Аллахьяров из Химок соревновался в весовой категории до 60 килограмм по классической борьбе.

Спортсмен поборол в полуфинале индийца и в финале с счетом 10:0 представителя Грузии.


Также Анвар является трехкратный призёр чемпионатов России и победителем первенства мира и Европы по греко-римской борьбе.

Кроме этого, Российские спортсмены завоевали десять золотых, две серебряных и шесть бронзовых наград на Первенстве мира.

Стоит отметить, что соревнования проходили с 23 по 29 октября в Тиране среди спортсменов до 24 лет.

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Четвертый спортсмен в истории стал долларовым миллиардером
30 октября 2023, 15:44

Фото: istockphoto/matimix

Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом, который сумел заработать миллиард долларов.
Легендарному американскому баскетболисту Мэджику Джонсону  удалось стать четвертым спортсменом в истории, чьё состояние достигло миллиарда долларов, пишет журнал Forbes.
 
64-летний Джонсон владеет небольшими долями в двух футбольных, бейсбольном и женском баскетбольном клубах. Состояние спортсмена оценивается в 1,2 млрд долларов.
 
В списке спортсменов-миллиардеров чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан, чемпион НБА Леброн Джеймс, 15-кратный чемпион турниров серии «Мэйджор» гольфист Тайгер Вудс.
 
Мэджик Джонсон является пятикратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Он выигрывал Олимпийские игры 1992 года в составе сборной США.

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#спорт
#спортсмены
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Президент РФС Колосков заявил о шансах «Краснодара» на чемпионство
30 октября 2023, 15:14

Фото: istockphoto.com/matimix

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что несмотря на поражение в 13-м туре ЦСКА «Краснодар» всё равно не потерял шансы на первенство.
«Краснодар» не заслуживал поражения в матче с ЦСКА, они были лучше, чем команда Федотова. ЦСКА очень сильно повезло, их много выручал Акинфеев. «Краснодар» точно не потерял шансы на чемпионство. Они ещё поборются за первое место. Никакого кризиса и спада у них нет», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Колосков.

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне именно в игре против ЦСКА со счётом 0:1. В следующем туре команда сразиться с «Крыльями Советов».

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что хорошим вариантом для ЦСК в матче с «Краснодаром» была бы ничья. Он добавил, что, скорее всего, ничья и получится.

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#спорт
#краснодар
#футболист
#матч
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Директор махачкалинского «Динамо» Газизов: «Закрытие аэропорта не повлияло»
30 октября 2023, 15:01

Фото: istockphoto.com/NeoPhoto

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил о том, что события в аэропорте Махачкалы никак не повлияли на команду и спортсменов.
Он отметил, что все ли футболисты успели вернуться в расположение команды до закрытия аэропорта в регионе.

«Все футболисты вернулись из Москвы, находимся в тренировочном процессе. Закрытие аэропорта не повлияло. Всё будет нормально», — заверил в беседе с «РБ Спорт» Газизов.

Ранее, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Митингующие требовали изгнать евреев из республики. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что телеграм-канал, спровоцировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы, администрируется с территории Украины предателями и бандеровцами.

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#аэропорт
#спорт
#закрытие
#футбол
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Журова: Франции придётся запросить помощь для безопасности на Олимпиаде
30 октября 2023, 14:49

Фото: istockphoto.com/Daniel Bartus

Депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение о том, что Франция может запросить дополнительную помощь в организации безопасности во время летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«Франция примет совершенно другие меры по организации безопасности на Олимпийских играх в 2024 году, чем она это делает в футбольном первенстве. Скорее всего, ей даже придётся запросить помощь, в чём ей окажут содействие. Но Олимпиада всегда проходит с более сдержанными эмоциями у болельщиков, так как там нет такого принципиального соперничества между командами», — пояснила в беседе с RT Журова.

При этом, она подчеркнула, что основное внимание во время Олимпиады будет уделено именно безопасности спортсменов, чем, по мнению Журовой и объясняется отказ Парижа принимать представителей России.

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#франция
#помощь
#олимпиада
#безопасность
#спорт
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Украинская легкоатлетка Магучих рассказала о письме от россиянки Ласицкене
30 октября 2023, 10:19

Фото: iStock/alzay

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о письме от россиянки Марии Ласицкене со словами поддержки.
В интервью YouTube-каналу Евгения Пронина  Ярослава Магучих рассказала, что российская легкоатлетка Мария Ласицкене написала ей.
 
«Но знаете, было такое сообщение: «Извини, что я раньше не написала. Я думала, это тебе не нужно, зачем тебе это. Моя поддержка и слова необязательны», —рассказала Магучих.
По словам спортсменки, россиянка связалась с ней только летом прошлого года после того, как издания написали об отсутствии реакции на ситуацию. По словам Магучих, всё было бы иначе, если бы Мария Ласицкене написала ей в феврале 2022 года.
 
«Она поддержала меня как спортсменку и девушку, с которой соревновалась. Но потом написала: «Я знаю, что ты меня не поймешь». У меня просто отпало это желание, когда еще раньше я чего-то ждала», — говорит Ярослава Магучих.
Во время Олимпийских игр в Токио Ласицкене и Магучих сделали общее фото. Спортсменки завоевали, соответственно, золотую и бронзовую медали в соревнованиях по прыжкам в высоту. После чего украинка подверглась критике. Её вызвали на беседу в министерство обороны.

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#спорт
#россия
#украина
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Спортсмен из Подмосковья выиграл золото на первенстве мира по вольной борьбе
30 октября 2023, 09:16

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмен из Солнечногорска стал победителем Первенства мира по вольной борьбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
С 23 по 29 октября в столице Албании, Тиране проходил чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет.

Иналбек Шериев стал золотым призером в финале Первенства мира по вольной борьбе в весовой категории до 70 килограмм. Спортсмен одержал победу в полуфинале над американцем и японцем в финальной схватке.

Стоит отметить, что он представлял солнечногорскую СШОР по единоборствам  и Московский областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. 

Кроме этого, всего на соревнованиях по спортивной борьбе в Тиране спортсмены из России завоевали пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

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#вольная борьба
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#золото
#победители
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Россияне стали двукратными победителями чемпионата мира по Dota 2
Российская команда Team Spirit стала двукратным победителем ЧМ по Dota 2
30 октября 2023, 03:37

Фото: iStock/fpphotobank

Команда Team Spirit из России сумела стать двукратным победителем The International 12 - чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2.
Соревнования The International 2023 прошли в американском городе Сиэтл. Команда Team Spirit одержала победу со счетом 3:0. Это второй случай в истории, когда одна команда становится двукратным чемпионом. В первый раз это удалось коллективу OG из Западной Европы (2018, 2019). Team Spirit за свою победу была награждена суммой более 1,4 миллиона долларов.

Напомним, в июле российская команда Team Spirit уже доказала свою мастерство, одержав победу на международном коммерческом турнире Riyadh Masters, который проходил в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Состав команды Team Spirit включает российских игроков: Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также украинских игроков: Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. Команда уже признавалась чемпионом мира по Dota 2 в 2021 году.

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#соревнования
#приз
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Каширянин завоевал путевку на Первенство ЦФО России по самбо
28 октября 2023, 18:26

Фото: Пресс-служба городского округа КашираФото: Пресс-служба городского округа Кашира

Спортсмен из Каширы завоевал путевку на Первенство ЦФО России по самбо, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Соревнование по самбоу среди юниоров и юниорок состоялось 21 октября в городском округе Королёв. 

В Первенстве по Московской области приняли участие спортсмены от 18 до 20 лет. Среди них - 64 юниора и 36 юниорок из 15 городских округов Подмосковья. 

В результате, серебряную медаль взял воспитанник МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева» Даниил Бикбаев. Помимо призового места, он также выиграл путёвку на Первенство ЦФО России.

Представители каширской администрации выразили свои поздравления Бикбаеву, а также его тренеру Андрея Бикбаева.

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#самбо
#подмосковье
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Воронежский «Факел» обыграл «Спартак» впервые за 23 года
28 октября 2023, 16:16

Фото: istockphoto/Marcus Millo

В матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» на своем поле обыграл московский «Спартак» со счетом 2:0. В последний раз до этого воронежцы одерживали победу над «красно-белыми» в 2000-м году.
Матч проходил в очень сложных погодных условиях, поле было мягким после проливного дождя. Перед игрой для удаления воды с газона сотрудники Центрального стадиона профсоюзов и стюарды использовали даже лопаты. Мяч все равно порой застревал в лужах.

В таких условиях, на тяжелом поле многое решал настрой на игру. Показалось, что игроки «Факела» вышли на матч более мотивированными, заряженными на победу. Они атаковали больше и активнее, создавали опасные моменты. Но до поры «Спартак» выручал вратарь Максименко, либо воронежцы были неточны в решающей фазе атаки.



Многое определилось на 70-й минуте. Защитник «красно-белых» Срджан Бабич опасно сыграл в своей штрафной против Альшина. Кроме пенальти для своей команды, игрок заработал еще и желтую карточку, которая оказалась второй, поэтому Бабич был удален с поля. Одиннадцатиметровый спокойно реализовал Марков. Оставшись в меньшинстве, «Спартак» уже ничего не смог противопоставить сопернику, а «Факел» на 84-й минуте забил еще один гол. Отличился вышедший на замену Максимов.

Воронежцы после этой победы набрала 15 очков и поднялась на 11-е место. «Спартак» с 20-ю очками идет на четвертом месте, но тур только начался и по его окончанию «красно-белых» могут потеснить сразу три московские команды — «Локомотив», ЦСКА и «Динамо». Тучи над тренером Гильермо Абаскалем продолжают сгущаться.

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