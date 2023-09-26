Подмосковный теннисист Хачанов выиграл турнир в Китае

Фото: Минспорт МО
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Фото: Минспорт МО
Фото: istockphoto/FotografieLink
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Соперницей подмосковной теннисистки в финале соревнований стала немецкая спортсменка Мару Гут, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Обе спортсменки приняли участие также в парном разряде соревнований, где уступили первенство Катарине Йокич из Сербии и Элени Христофи из Греции.
Бронзу соревнований забрала российская теннисистка Арина Булатова.
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Фото: istockphoto.com/Artur Didyk
«Стрикленд – это тактическая машина, которая действует с большим умом. Он хорошо контролирует дистанцию, пробивает серии и постоянно наседает. Очень сложно драться, когда оппонент постоянно рядом с тобой и угрожает ударами. Это заставляет нервничать», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Медведев.
Фото: Минспорт МО
Фото: istockphoto.com/matimix
«Есть вероятность, что в январе Конате покинет «Ахмат» и перейдёт в другой клуб. Скорее всего, так всё и будет. Зарубежный клуб? Не обязательно», — поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Селюк.
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«Я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева бы продавала родину. Мне о них неизвестно. Поэтому я не могу в данном случае ничего комментировать», — заявил Песков.Ранее сообщалось, что Исинбаева живет в Испании на острове Тенерифе. Помимо этого, издание El Digital Sur сообщало, что Исинбаева имеет звание майора ВС РФ.
Фото: сайт Кремля
«Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь», – подчеркнула Вяльбе.
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«Положительный допинг-тест Камилы Валиевой — не единичный случай. Мне и моим товарищам по команде известно о широком распространении допинга среди других российских фигуристов», — цитирует издание слова американского спортсмена.
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«Слава Богу, удалось его положить в больницу. Он уже в течение пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются», — сообщил Александр Алиев.Артем Милевский решил закончить карьеру осенью 2021 году, сейчас ему 38 лет. В качестве игрока он играл за турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и «Сплит», румынскую «Конкордию», российский «Тосно», белорусский «Динамо» (Брест), венгерскую «Кишварду». Последним клубом стал украинский «Минай». В составе украинской сборной Милевский сыграл 50 матчей и суммарно забил 8 голов.